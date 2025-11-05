Erste Bilder: BMW feiert ein elektrisches Comeback

Einen elektrischen BMW X4 gab es nicht, bevor dieser eingestellt wurde, aber im Rahmen der „Neuen Klasse“ werden wir nicht nur einen iX3 sehen, sondern auch erstmals einen iX4. Der Coupé-SUV feiert also ein elektrisches Comeback.

Technisch dürfte das 1:1 ein BMW iX3 sein, ich tippe aber auf eine sportlichere Optik und vielleicht auch einen Hauch mehr Leistung und dementsprechend höheren Preis. Bisher haben wir aber nur Bilder von einem Erlkönig aus München.

Ich bin ja durchaus für abfallende Hecks bei SUVs zu haben, auch wenn sie meist etwas teurer sind und weniger Platz bieten. Und da mit der neue iX3 durchaus (optisch) zusagt, könnte der erste BMW iX4 ein spannendes Elektroauto werden.