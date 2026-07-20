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Esslingen macht den Nahverkehr komplett elektrisch

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Bild: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Die Stadt Esslingen stellt ihren öffentlichen Nahverkehr schrittweise vollständig auf Elektromobilität um.

Die Stadt Esslingen hat die ersten beiden von insgesamt 52 neuen Batterie-Oberleitungsbussen von ŠKODA TRANSPORTATION a.s. übernommen. Bis Ende 2026 sollen alle Fahrzeuge ausgeliefert sein. Die Fahrzeuge werden auf einer Plattform mit der Typenbezeichnung Škoda 32Tr und 33Tr gebaut.

Nach Angaben der Stadt soll der öffentliche Nahverkehr damit vollständig elektrisch betrieben werden. Für die Beschaffung und den Ausbau der Infrastruktur erhält Esslingen Fördermittel von Bund und Land. Die Gesamtinvestition liegt bei etwas mehr als 64 Millionen Euro.

Rund 27 Millionen Euro stammen vom Bundesministerium für Verkehr und fließen unter anderem in 42 Fahrzeuge sowie die Erweiterung des Oberleitungsnetzes um etwa fünf Kilometer. Weitere sechs Busse werden laut Unternehmensangaben mit Fördermitteln des Landes Baden-Württemberg finanziert.

Esslingen baut Oberleitungsnetz und Elektrobusflotte aus

Bild: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Die neuen Batterie-Oberleitungsbusse kombinieren Oberleitungen mit einer Fahrzeugbatterie. Während der Fahrt werden die Batterien unter der Oberleitung geladen. Auf Abschnitten ohne Oberleitung fahren die Busse elektrisch mit gespeicherter Energie. Zusätzlich wird beim Bremsen Energie zurückgewonnen und wieder in der Batterie gespeichert.

Parallel zur Fahrzeugbeschaffung wird das bestehende rund 29 Kilometer lange Oberleitungsnetz erweitert. Nach Angaben der Stadt sollen dadurch bis Ende 2026 alle Buslinien elektrisch betrieben werden. Die Stromversorgung übernimmt die Stadtwerke-Tochter „grün ES“ mit grünem Strom, sodass der Nahverkehr laut Stadt dann auch CO₂-neutral betrieben werden kann.

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17. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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