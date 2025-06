EU-Autokäufer kehren reinen Verbrennern den Rücken

Von Januar bis Mai 2025 sind die Neuzulassungen von Pkw in der EU im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht um 0,6 Prozent zurückgegangen. Im Monatsvergleich (Mai 2025 gegenüber Mai 2024) war jedoch ein moderates Wachstum von 1,6 % zu verzeichnen. Insgesamt bleibt das Niveau der Neuzulassungen damit relativ stabil, ohne ein deutliches Wachstum aufzuweisen.

Der Marktanteil batterieelektrischer Fahrzeuge (BEV) lag in den ersten fünf Monaten bei 15,4 % und damit 3,3 Prozentpunkte höher als im Vorjahreszeitraum. Dennoch bleibt der Anteil weiterhin deutlich unter dem Niveau, das für eine tiefgreifende Umstellung auf Elektromobilität notwendig wäre.

Mit 35,1 % stellen Hybridfahrzeuge den größten Anteil am Antriebsmix dar. Fahrzeuge mit reinem Verbrennungsmotor (Benzin und Diesel) verloren Marktanteile und kamen gemeinsam noch auf 38,1 %.

Entwicklung nach Antriebsarten

Bis Mai 2025 wurden 701.089 batterieelektrische Fahrzeuge neu zugelassen. Während Deutschland (+43,2 %), Belgien (+26,7 %) und die Niederlande (+6,7 %) Zuwächse verzeichneten, gingen die Neuzulassungen in Frankreich um 7,1 % zurück.

Hybridfahrzeuge legten in allen vier großen Märkten zu, insbesondere in Frankreich (+38,3 %) und Spanien (+34,9 %). Die Zahl der neu zugelassenen Plug-in-Hybride stieg EU-weit auf 375 182 Einheiten, wobei Deutschland (plus 52,8 %) und Spanien (plus 66,6 %) den Anstieg trugen.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat legten batterieelektrische Autos um 25 Prozent, Hybridmodelle um 16 Prozent und Plug-in-Hybride um 46,9 Prozent zu. Letztere verzeichneten damit den dritten Monat in Folge ein starkes Wachstum. Dennoch bleibt ihr Gesamtmarktanteil mit 8,2 % begrenzt.

Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sind weiterhin rückläufig. Benziner verloren im Vergleich zum Vorjahr 20,2 % an Neuzulassungen, insbesondere in Frankreich (-34,3 %) und Deutschland (-26,1 %). Der Marktanteil von Benzinern sank auf 28,6 %, während der Anteil von Dieselfahrzeugen nur noch bei 9,5 % lag. Auch bei Dieselfahrzeugen setzte sich der Rückgang fort: Die Neuzulassungen gingen um 26,6 % zurück.

