Apple plant im Dezember ein überraschendes Comeback, so Mark Gurman von Bloomberg, denn die Reihe „Product RED“ kommt zurück und Apple wird wohl zwei Produkte in Rot auf den Markt bringen, den neuen HomePod mini 2 und die AirPods Max 2. Womöglich wird es auch neues Zubehör wie ein neues Armband geben.

Die roten Produkte waren damals ein fester Bestandteil von Apple im Kampf gegen AIDS, wurden aber vor zwei Jahren auslaufen gelassen. Das rote iPhone 18 Pro ist übrigens kein Teil von Product RED, diese Produkte sind in der Regel heller. Es gibt im Moment kein Product RED, Apple wirbt derzeit nur mit roten Zifferblättern.

Laut Quelle wird der HomePod mini 2 einen roten Stoff haben, das kann man sich gut vorstellen, und bei den AirPods Max 2 feiert angeblich Silber ein Comeback, da sind dann die Ohrteile in Rot gehalten. Wer sie also austauscht, der bekommt am 1. Dezember (da werden die Produkte angekündigt) wieder eine silberne Version.

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