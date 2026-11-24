Rockstar beeindruckte bereits mit ersten Verkaufszahlen zu GTA 6 und nach dem Wochenende hat Sony nachgelegt und eigene Zahlen genannt. Es sei der „größte Launch in der Geschichte der PlayStation“ am ersten Wochenende gewesen.

Bisher haben 39 Millionen Spieler in GTA 6 hereingeschaut, da wurden also am Wochenende nochmal einige Millionen Einheiten verkauft und ich rechne schon bald mit dem Meilenstein von 50 Millionen verkauften Einheiten bei Rockstar.

Im Schnitt haben die Spieler 17,4 Stunden am Wochenende (auf der PS5) in Leonida verbracht und es haben sich auch viele eine neue Konsole dafür gekauft, so Sony.

Die PlayStation-Community ist gewachsen: Wir verzeichneten die höchste Anzahl an neu angeschlossenen PS5-Konsolen an einem einzigen Tag seit der Markteinführung der Konsole – abgesehen von den Feiertagen zum Jahresende. Seit seiner Veröffentlichung war „GTA VI“ das erste Spiel, das auf 70 % der neuen PS5-Konsolen gespielt wurde.

Kleiner Funfact: Es gibt mehr PS5-Besitzer mit GTA 6 als es Xbox-Konsolen der aktuellen Generation gibt. Sony hatte aber auch exklusive Marketingrechte und das scheint sich auszuzahlen. Wobei nicht klar ist, was Sony für den Deal gezahlt hat.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗