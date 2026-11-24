Eigentlich sollte die kommende Xbox (Projekt Helix) ein vollwertiger Hybrid aus PC und Konsole werden, so Windows Central, inklusive einer offenen Plattform für die anderen Stores (Steam, Epic, …) und ohne weitere Kosten für Multiplayer-Spiele.

Doch das war die Idee des alten Managements unter Phil Spencer, so die Quelle, Asha Sharma hat diese Ambitionen mittlerweile zurückgeschraubt. Die neue Xbox könnte doch eher eine „normale“ Konsole werden, mit ein paar PC-Optimierungen.

Der finale Plan für die neue Xbox wird noch ausgearbeitet.

Grund sind wohl steigende Kosten, die Hardware wird immer teurer und mit Stores von Drittanbietern könnte man diese weniger stark subventionieren. Außerdem sind Abos, unter anderem für Multiplayer-Spiele, auch eine lukrative Einnahmequelle.

Die neue Xbox soll angeblich Ende 2028 auf den Markt kommen, vorher ist aber noch ein Xbox-Handheld in etwa einem Jahr geplant. Es ist davon auszugehen, dass Microsoft im Sommer 2027 im Rahmen des jährlichen Xbox-Events über die Zukunft der Hardware sprechen und die Details zur neuen Xbox vorstellen wird.

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