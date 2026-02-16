Handel

EU beendet Zollfreiheit für Billigimporte

Autor-Bild
Von
| 4 Kommentare
Post Paket

Der Rat der Europäischen Union beendet die Zollbefreiung für Kleinsendungen unter 150 Euro ab Juli 2026.

Ab dem 1. Juli 2026 wird auf entsprechende Warensendungen ein Pauschalzoll von drei Euro pro Warenkategorie erhoben. Der Beschluss folgt einem Vorschlag der Europäische Kommission und reagiert auf stark steigende Importzahlen im Onlinehandel. Laut Kommissionsangaben erreichten 2024 rund 4,6 Milliarden Kleinsendungen den EU-Markt, der Großteil davon aus China.

EU-Zollreform 2026: Pauschalzoll für Online-Kleinsendungen

Die Pauschale fällt je tariflicher Unterposition an, nicht pro Paket. Enthält eine Sendung verschiedene Warentypen, wird der Betrag mehrfach fällig. Betroffen sind Direktlieferungen an Verbraucher. Für bestimmte Produktgruppen können zusätzlich reguläre Zölle gelten.

Hintergrund ist die bisherige Freigrenze, die ursprünglich aus verwaltungsökonomischen Gründen eingeführt wurde. Mit dem Wachstum internationaler Plattformen wie Temu, Shein oder AliExpress geriet sie jedoch unter Wettbewerbsdruck. Händlerverbände kritisieren bereits seit Längerem die Nachteile für europäische Anbieter.

Ich halte die Reform für einen logischen Schritt, da sie ein strukturelles Ungleichgewicht adressiert, wenngleich die praktische Wirkung auf die Preise und das Bestellverhalten offenbleibt.

Kleinanzeigen

Kleinanzeigen kooperiert mit Uber: Lieferung in 90 Minuten geplant

Die Plattform Kleinanzeigen plant laut einem App-Hinweis eine neue Lieferfunktion in Kooperation mit Uber Direct. In der App ist ein…

16. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden4 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Maximilian 🔱
    sagt am

    Damit wird mal wieder nur der Kunde bestraft

    Antworten
    1. Gast 🏅
      sagt am zu Maximilian ⇡

      Du meinst den Kunden, der Konsumopfer ist und mit Billigware die Umwelt versaut?

      Antworten
      1. René Hesse ♾️
        sagt am zu Gast ⇡

        Du bekommst jetzt eine wiederholte Verwarnung wegen deines Nutzernamens. Bitte halte dich an unsere Nutzungsbedingungen, denen du mit Absenden des Kommentars zugestimmt hast. Das Namen-Feld ist nicht für Statements gedacht. Wir erleben leider immer wieder Missbrauch und Spam mit genau dieser Methode. Eine Editierung ist erfolgt.

        Antworten
  2. Allstar 🪴
    sagt am

    Da sind aber die ganzen Drop Shipping Händler selber schuld, verkaufen hier Produkte für das 10-fache und mehr da kauft der Kunde eben das gleiche Produkt für eine kleine Mark.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Handel / EU beendet Zollfreiheit für Billigimporte
Weitere Neuigkeiten
Telekom
„Im besten Netz“: 1&1 zwingt Telekom zum Kampagnenstopp
in 1und1
Apple plant ein „spaßiges“ MacBook im März
in Computer und Co.
Paypal Pay
PayPal erobert die Ladenkasse – 7,6 Millionen Deutsche sind schon dabei
in Handel
Tesla Model 3 2023 Detail Header
Tesla bringt KI-Dienst „Grok“ in die Elektroautos
in Mobilität
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen kooperiert mit Uber: Lieferung in 90 Minuten geplant
in Handel
Xiaomi plant neue Generation an E-Scootern
in Mobilität
Apple plant mit iOS 27 den großen Akku-Boost
in Firmware und OS
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
PlayStation 6: Insider spricht über Grafikchip-Design
in Gaming
Apple iOS 26 schlägt sich schlecht bei iPhone- und gut bei iPad-Nutzern
in Firmware und OS
Stellantis setzt wieder mehr auf den Diesel
in Mobilität