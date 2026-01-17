Marktgeschehen

EU zwingt Hersteller zu mehr Sicherheit bei Smartphones und Smart Home

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Der Cyber Resilience Act verpflichtet Hersteller ab Dezember 2027 zu verbindlichen Sicherheitsstandards für digitale Produkte im EU-Markt.

Ab dem 11. Dezember 2027 dürfen neue Smartphones, Laptops, Betriebssysteme und andere vernetzte Geräte in der EU nur noch verkauft werden, wenn sie die Vorgaben des Cyber Resilience Act erfüllen. Die Verordnung reagiert auf steigende Risiken durch Cyberangriffe, die mit der zunehmenden Vernetzung alltäglicher Produkte einhergehen.

Für Verbraucher war es bislang oft schwer zu erkennen, wie sicher ein digitales Produkt tatsächlich ist. Mit dem Cyber Resilience Act führt die EU erstmals einheitliche und verbindliche Anforderungen an die Cybersicherheit sogenannter Produkte mit digitalen Elementen ein. Laut EU-Angaben soll dadurch ein Mindestmaß an Schutz für Nutzer und Unternehmen gewährleistet werden.

Was der Cyber Resilience Act für Verbraucher bedeutet

Der Anwendungsbereich des Cyber Resilience Act ist breit gefasst. Er betrifft nicht nur klassische IT-Geräte wie Smartphones und Laptops, sondern auch Smarthome-Produkte wie Waschmaschinen mit App-Steuerung oder vernetzte Beleuchtung. Ausgenommen sind laut Verordnung nicht kommerzielle Open-Source-Softwareprodukte.

Zentrale Anforderungen des Cyber Resilience Act:

  • Cybersicherheit muss bereits bei der Produktentwicklung berücksichtigt werden.
  • Produkte müssen mit sicheren Standardeinstellungen ausgeliefert werden.
  • Bekannte Sicherheitslücken dürfen bei Markteinführung nicht bestehen.
  • Sicherheitsupdates müssen über den gesamten Supportzeitraum bereitgestellt werden.

Der Supportzeitraum beträgt in der Regel mindestens fünf Jahre und orientiert sich laut Regelwerk an der erwarteten Nutzungsdauer eines Produkts. Zusätzlich wird die CE-Kennzeichnung künftig auch Aussagen zur Cybersicherheit enthalten. Ich halte den Cyber Resilience Act für einen sinnvollen Rahmen, der mehr Transparenz schafft, auch wenn Verbraucher weiterhin selbst auf sichere Nutzung achten müssen.

Oxg Und Vodafone Glasfaserausbau Hamburg

Glasfaser-Kunden profitieren von neuer BGH-Entscheidung

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die Mindestlaufzeit eines Glasfaservertrags mit dem Tag des Vertragsschlusses beginnt. Der Bundesgerichtshof stellt klar, dass…

9. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Jupi 👋
    sagt am

    Wichtiger als Ladekabelstandards die sich mit QI Laden selbst überholt haben wären einheitliche und austauschbare Akkus bei Elektroautos und der preiswerten Reparaturppflicht dieser

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Marktgeschehen / EU zwingt Hersteller zu mehr Sicherheit bei Smartphones und Smart Home
Weitere Neuigkeiten
Enbw Laden Netz Elektro
EnBW nimmt zehn neue Schnellladeparks in Betrieb
in Mobilität
KBA-Rückblick: Pkw-Neuzulassungen 2025 mit starkem Plus bei alternativen Antrieben
in Mobilität
Google Pixel 9a Hand
Google: Alles wird teurer, aber nicht das neue Pixel-Smartphone
in Smartphones
Digitaler Fahrzeugschein: Meine erste Hauptuntersuchung mit der i-Kfz-App
in Dienste
Byd Seal U Hybrid
Zölle auf Autos aus China: Jetzt geht es auch an die Verbrenner
in Mobilität
Peugeot E 3008 Header
Stellantis denkt über Range Extender bei Peugeot, Opel und Co. nach
in Mobilität
Neue Elektroauto-Prämie soll auch rückwirkend gezahlt werden
in Mobilität
Wolt
Wolt baut seine App radikal um und will mehr als nur Essen liefern
in Dienste
Ice 4 Baureihe 412
Probe BahnCard Gold verknüpft Rabattphase mit Medaillenbonus
in Mobilität
Samsung Galaxy S25 Header
Das Samsung Galaxy S26+ ist nur eine „Notlösung“
in Smartphones