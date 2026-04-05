Eufy Babyphone E21 im Test: Anker bessert endlich nach

Wir setzen hier im Haushalt seit etwa zwei Jahren auf die Babyphones von Eufy, einer Untermarke von Anker. Nach der ersten Generation kam vor etwa einem Jahr das Modell „E20“ mit viel besserer Qualität, was ich hier bereits getestet habe.

Doch der technische Sprung nach vorne war auch ein Schritt zurück, wenn es um die Software und Zuverlässigkeit geht. Wir waren mit der Zeit immer unzufriedener, denn es war langsam und die Basis verlor sehr oft die Verbindung zur Kamera.

Diese Woche kam die Kleine auf die Welt und ich wollte daher vor ein paar Wochen schauen, was sich so bei der Technik getan hat. Mehr dazu in ein paar Wochen in meiner Baby-Reihe (Teil 2), eine Sache habe ich aber direkt getestet, das „E21“.

Ein Babyphone mit 4K-Auflösung

Das bietet nicht nur eine noch bessere Qualität und sogar 4K, was ich jetzt gar nicht zwingend benötige, mir reichten auch 2K, aber nach mehreren Monaten im Einsatz habe ich gemerkt, dass die neue Generation deutlich zuverlässiger ist.

Die neue Version startet etwas schneller, wobei der Unterschied nicht groß ist, aber sie läuft bisher vor allem viel zuverlässiger und ich hatte bisher keinen einzigen Verbindungsabbruch. Technisch hat sich sonst aber wohl nicht viel verändert. Es gibt optisch die gleiche Basis und die gleiche Kamera, nur mit anderem Sensor.

Für uns im Alltag ist das aber dennoch ein Mehrwert, denn eine gute Verbindung ist bei einem Babyphone mit Kamera wichtig, und wir zoomen gerne auf den Junior, mit der 4K-Auflösung wirkt das jetzt so, als sei es sogar die native Bildauflösung.

Besser, schneller, zuverlässiger, wir sind mit dem E21 im Vergleich zum E20 wieder zufrieden, auch wenn die neue Generation mit 250 Euro bei Eufy nicht günstig ist. Bei Amazon kann man ein paar Euro sparen, ein Schnäppchen wird es aber nicht.

Kurz: Mit dem E20 von Eufy waren wir technisch durchaus zufrieden, aber nicht mit Blick auf die Stabilität und Zuverlässigkeit. Die neue Version ist besser und endlich zuverlässig, ich kann sie daher empfehlen, wenn man bereit ist, etwas mehr dafür auszugeben. Und wenn nicht, dann gibt es noch das günstige C10 (nicht getestet).