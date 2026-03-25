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Amazon stellt erste 4K-Videotürklingel mit Akku vor

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Es gibt Neuigkeiten von Amazon Devices, denn man hat heute die Battery Video Doorbell Pro der 2. Generation vorgestellt, die „Retinal 4K-Videos und einen optimierten 10-fachen Zoom“ mitbringt. Sowas gibt es bisher noch nicht bei Ring.

Mit dabei sind eine 3D-Bewegungserfassung, für die Installation wird kein Kabel laut Amazon benötigt und man unterstützt den Schnellwechsel-Akkupack Ultra, eine konkrete Angabe zur Laufzeit hat uns Amazon vorab aber nicht verraten.

Die neue Ring Akku-Videotürklingel Pro, wie sie auf Deutsch heißt, ist ab sofort bei Amazon im eigenen Shop für 249,99 Euro verfügbar und wird ab dem 29. März ausgeliefert. Dazu gibt es außerdem noch ein Test-Abo (30 Tage) für Ring.

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