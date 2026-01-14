Euro NCAP kürt elektrischen Mercedes-Benz CLA zum sichersten Auto

Der neue elektrische Mercedes-Benz CLA ist 2025 das sicherste getestete Auto laut Euro NCAP.

Der neue elektrische CLA von Mercedes-Benz hat im Euro NCAP Test 2025 die Höchstwertung von fünf Sternen erreicht. In allen vier bewerteten Sicherheitsdisziplinen erzielte das Fahrzeug Spitzenwerte, darunter Insassenschutz für Erwachsene und Kinder, Schutz ungeschützter Verkehrsteilnehmer sowie die Leistung von Sicherheitsassistenten.

Damit übernimmt der CLA die Spitzenposition aller getesteten Modelle im Jahr 2025 und folgt auf die E-Klasse, die 2024 Best Performer war.

Die weiteren Spitzenreiter des Jahres 2025 sind der MINI Cooper E, das Tesla Model 3 und Model Y, der smart #5 und der Polestar 3. So heißt es:

Best Performer & Best Small Family Car: Mercedes-Benz CLA

Nahezu perfekte Werte beim Insassenschutz für Erwachsene und eine klassenführende Bewertung beim Schutz vulnerabler Verkehrsteilnehmer, unter anderem dank aktivem Frontdeckel und weiterentwickelten Notbremsassistenten (AEB).

Der vollelektrische MINI Cooper E zeigt, dass Kleinwagen ein sehr hohes Sicherheitsniveau erreichen können und erzielte trotz kompakter Abmessungen hervorragende Ergebnisse in den Struktur-Crashtests.

Das überarbeitete Tesla Model 3 punktet mit hohen Ergebnissen in allen Bewertungsbereichen und überzeugt besonders beim Schutz von Kindern im Fahrzeug. Die Safety-Assist-Wertung spiegelt den weiteren Ausbau der Fahrassistenz- und Sicherheitssysteme wider.

Das Model Y setzt den Maßstab bei den kompakten SUVs und erzielt herausragende Resultate beim Kinderschutz sowie in den Safety-Assist-Tests.

Der neue große smart #5 erreicht eine robuste Fünf-Sterne-Wertung und beweist, dass der Wechsel in größere Fahrzeugsegmente nicht zulasten des Insassenschutzes geht.

Der Polestar 3 übertrifft die Konkurrenz in der oberen Mittelklasse mit hoher struktureller Integrität, einem sehr guten Kinderschutz-Rating und fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen der nächsten Generation.

Euro NCAP bewertet Sicherheitsstandards umfassend

Euro NCAP, das European New Car Assessment Programme, führt Crashtests und Sicherheitsbewertungen im Auftrag europäischer Verkehrsministerien, Automobilclubs und Versicherungsverbände durch. Laut Unternehmensangaben wurde der neue CLA von Grund auf mit modernsten Sicherheitsaspekten entwickelt. Prof. Dr. Paul Dick, Direktor Sicherheit und Unfallforschung, betont, dass die Sicherheits- und Assistenzsysteme des Fahrzeugs nicht nur Insassen, sondern alle Verkehrsteilnehmer schützen sollen.