Handel

expert startet PAYBACK: Punkte sammeln ab sofort möglich

René Hesse
Von
Payback

Der Elektronikhändler expert ist ab sofort PAYBACK-Partner. Kunden können seit dem 26. Oktober 2026 bei ihren Einkäufen Punkte sammeln.

Das gilt sowohl für die expert-Fachgeschäfte und Fachmärkte als auch für den Onlineshop unter expert.de. Damit erweitert PAYBACK sein Partnernetzwerk um einen weiteren Elektronikhändler, bei dem die rund 35 Millionen Teilnehmer des Bonusprogramms Punkte erhalten können.

PAYBACK bei expert: Kooperation startet mit Sonderaktionen

Die Zusammenarbeit hatten beide Unternehmen bereits im Vorfeld angekündigt. Über den geplanten PAYBACK-Start bei expert hatten wir bereits berichtet. Nun ist die Kooperation offiziell angelaufen.

Zum Auftakt kündigen die Unternehmen besondere Punkteaktionen an. Kunden sollen ihre gesammelten Punkte durch entsprechende Angebote vervielfachen können. Konkrete Multiplikatoren oder Bedingungen einzelner Aktionen nennt die aktuelle Mitteilung allerdings nicht.

Die wichtigsten Informationen zum Start:

Das Sortiment umfasst unter anderem Unterhaltungselektronik, Telekommunikation, Entertainment-Produkte und Haushaltsgeräte. Für expert bedeutet die Partnerschaft zugleich eine stärkere Einbindung in das PAYBACK-Ökosystem. Der Händler möchte seinen Kunden nach eigenen Angaben darüber auch relevantere Angebote unterbreiten.

Für Verbraucher ist die zusätzliche Sammelmöglichkeit durchaus praktisch, insbesondere bei größeren Anschaffungen im Elektronikbereich. Wie attraktiv die Kooperation tatsächlich ausfällt, hängt allerdings von der regulären Punktevergabe und den verfügbaren Coupons ab.

Gut zu wissen

Ihr könnt PAYBACK Punkte jederzeit als Geldbetrag auf euer Konto überweisen lassen. Ich nutze das Angebot seit Jahren sehr gerne und es funktioniert immer hervorragend.

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