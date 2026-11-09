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Lidl erhöht Mindesteinstiegslohn auf 16 Euro

René Hesse
Von
2 Kommentare
Lidl

Der Discounter Lidl erhöht seinen bundesweiten Mindesteinstiegslohn zum 1. Dezember 2026 auf mindestens 16 Euro brutto pro Stunde.

Damit liegt die garantierte Lohnuntergrenze nach Unternehmensangaben mehr als acht Prozent über dem gesetzlichen Mindestlohn, der ab Januar 2027 gilt. Lidl setzt bereits seit 2010 auf einen eigenen Mindesteinstiegslohn, der über die gesetzlichen Vorgaben hinausgeht.

Lidl: Wer von den 16 Euro Stundenlohn profitiert

Die neue Untergrenze betrifft insbesondere Berufseinsteiger, Aushilfen und ungelernte Beschäftigte. Grundsätzlich bezahlt Lidl nach den regionalen Tarifverträgen des Einzelhandels. Liegt der tarifliche Stundenlohn darunter, stockt das Unternehmen auf mindestens 16 Euro auf.

Beschäftigte mit entsprechender Qualifikation, längerer Betriebszugehörigkeit oder höheren Tarifstufen verdienen laut Lidl entsprechend mehr. Die Erhöhung bedeutet somit nicht, dass sämtliche Mitarbeiter automatisch 16 Euro erhalten oder ihr Stundenlohn um denselben Betrag steigt.

Weitere Leistungen für Mitarbeiter:

  • Sechs Wochen Urlaub, Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie unbefristete Arbeitsverträge
  • Fünf Prozent Personalrabatt seit April 2026 in über 3.250 deutschen Filialen
  • Betriebliche Gesundheitsangebote und eine tarifliche Altersvorsorge von jährlich 420 Euro für Vollzeitkräfte
  • Zusätzliche Standortzulagen für über 6.100 Beschäftigte an 232 Standorten in teuren Regionen

Auch beim Thema Lohngerechtigkeit verweist Lidl auf eine externe Zertifizierung durch das Fair Pay Innovation Lab. Das Unternehmen nennt einen Gender Pay Gap von 2,1 Prozent. Diese Kennzahl beschreibt den durchschnittlichen Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern.

Für Berufseinsteiger dürfte vor allem die bundesweit einheitliche Lohnuntergrenze interessant sein. Denn während die Tarifverträge regional unterschiedlich ausfallen, garantiert Lidl unabhängig vom Arbeitsort denselben Mindestbetrag. Zusammen mit den zusätzlichen Leistungen könnte das den Wettbewerb um Mitarbeiter im Einzelhandel weiter verstärken.

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  1. Bert 🪴
    sagt am

    Freue mich, hier regelmäßig positive Nachrichten über Lidl zu lesen… ;)

    Antworten
  2. Robert 🔅
    sagt am

    Jeder, der dank KI seinen Job verloren hat, kann jetzt immerhin bei Lidl anfangen 👍

    Antworten

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