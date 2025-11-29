Smart Home

EZVIZ erweitert CB8 Lite Kit um 4G-Funktion

Das Unternehmen EZVIZ hat das CB8 Lite Kit mit einer 4G-Funktion für mehr Flexibilität bei der Überwachung erweitert.

Das CB8 Lite 4G Kit von EZVIZ wurde speziell für den Außeneinsatz an Häusern, Gärten oder kleinen Grundstücken entwickelt. Es ermöglicht nun neben der Wi-Fi 6-Verbindung auch die Nutzung eines 4G-Netzwerks, was besonders für Nutzer in abgelegenen Gebieten ohne stabile Wi-Fi-Verbindung Vorteile bietet.

Die Kamera nutzt ein automatisches Dual-Netzwerk-System, das nahtlos zwischen Wi-Fi 6 und 4G wechselt, je nachdem, welche Verbindung gerade stärker ist. Dadurch soll eine durchgehende Überwachung gewährleistet werden, selbst wenn die Reichweite des Routers begrenzt ist. Auch Warnmeldungen bei erkannten Auffälligkeiten erreichen die Nutzer ohne Unterbrechung.

Dank der Always-On-Video-Technologie (AOV) kombiniert das Gerät lange Akkulaufzeiten mit einem intelligenten Aufzeichnungsmodus, der nur bei relevanten Bewegungen Menschen oder Fahrzeuge in hoher Bildrate erfasst. Das Kit arbeitet mit einem 5.200 mAh Akku und einem Solarpanel, was eine nahezu wartungsfreie Nutzung ermöglicht.

Das CB8 Lite 4G Kit ist ab sofort zum UVP von 199,99 Euro über den offiziellen EZVIZ-Amazon-Store vorbestellbar. Zum Start lässt sich der ein oder andere Rabatt mitnehmen, der auf der Produktseite aktiviert werden muss.

