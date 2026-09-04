Smart Home

EZVIZ zeigt auf der IFA neue Kameras, KI-Hubs und Türschlösser

René Hesse
Von

Das Unternehmen EZVIZ zeigt auf der IFA 2026 neue Kameras, lokale KI-Systeme und intelligente Zugangslösungen.

Im Mittelpunkt stehen die neuen H90f und HB90f mit drei Objektiven und 12-fachem Mixed-Zoom. Ergänzt wird das Kameraportfolio durch die 3K-Modelle CB30 und CB60. Die CB60 bietet 8-fachen Zoom sowie eine umschaltbare 4G- und WLAN-Verbindung.

EZVIZ setzt zudem stärker auf lokale KI. Die AI CoreX Home Station soll das MIRA-Modellsystem direkt im eigenen Netzwerk ausführen und ohne Cloud-Anbindung arbeiten. Laut Hersteller übernimmt die Station auch die Speicherung großer Dateien, die Suche in Fotos und Videos sowie die Verwaltung mehrerer Geräte.

EZVIZ erweitert Kameras, KI und Smart Entry

Zu den wichtigsten IFA-Neuheiten gehören:

  • H90f und HB90f mit drei Objektiven und 12-fachem Mixed-Zoom
  • CB60 mit 8-fachem Zoom sowie 4G- und WLAN-Verbindung
  • AI CoreX Home Station mit lokalen KI-Funktionen
  • DL50FVX mit Handvenen- und Gesichtserkennung
  • HP7 Pro mit 4K-Auflösung und schlüssellosem Zugang
  • Zur EZVIZ IFA-Übersichtsseite

Beim Smart Entry zeigt EZVIZ außerdem die Video-Türklingel EP8 Ultra sowie den Toröffner HG2 600 Pro. Das Unternehmen will damit unterschiedliche Einsatzbereiche vom Wohnungseingang bis zu größeren Grundstücken abdecken.

Ich finde vor allem den stärkeren Fokus auf lokale KI interessant. Wenn zentrale Funktionen tatsächlich ohne Cloud und teilweise ohne Abo nutzbar sind, dürfte das für viele Smart-Home-Nutzer ein wichtiger Vorteil sein.

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