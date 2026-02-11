Facebook integriert weitere KI-Tools für Nutzerinhalte

Das Unternehmen Meta führt neue KI-Funktionen auf Facebook ein, die Profilbilder und Beiträge animieren.

Meta rollt nach eigenen Angaben neue Features auf Facebook aus, die von Meta AI unterstützt werden. Nutzer können damit Profilbilder, Feed-Posts sowie Stories und Memories visuell anpassen und animieren. Ziel sei es laut Unternehmen, persönliche Inhalte ausdrucksstärker zu gestalten und Interaktionen zu fördern.

Neu ist die Möglichkeit, Profilbilder mit vordefinierten Animationen wie Winken, Konfetti oder Partyhut zu versehen. Voraussetzung für optimale Ergebnisse ist laut Meta ein klar erkennbares Einzelporträt. Animierte Bilder lassen sich im Profil anzeigen und im Feed teilen.

Meta AI bringt neue Animations- und Restyle-Funktionen auf Facebook

Für Stories und Erinnerungen steht die Funktion Restyle bereit. Damit können Nutzer Bilder per Stilvorlage oder Texteingabe optisch verändern, etwa im Anime-Stil oder mit bestimmten Licht- und Farbwelten. Zusätzlich testet Meta animierte Hintergründe für reine Textbeiträge im Feed, die schrittweise eingeführt werden.

Ich halte die Funktionen für einen konsequenten Ausbau der KI-Strategie von Meta, auch wenn der praktische Mehrwert vom Nutzungsverhalten abhängen dürfte. Für mich persönlich sind die neuen Features absolut irrelevant.