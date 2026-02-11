Android 17 kommt „bald“: Google bestätigt Update

Die Entwicklung an Android 16 ist bei Google abgeschlossen, denn mit Android 16 QPR3 endet die aktuelle Version und man bereitet sich auf Android 17 vor. Hier gibt es laut Google schon „bald“ die erste Beta, ein konkretes Datum nennt man nicht.

Android 17 ist laut Google für den Sommer vorgesehen, denn die Beta wird bis zum Juni gehen, Details zum Update hat man noch nicht kommuniziert. Klingt aber so, als ob wir Android 17 noch im Februar als erste Testversion für Pixel sehen werden.

Bei Android 16 gab es übrigens Ende 2024 eine Developer Preview, darauf hat man bei Android 17 also verzichtet und startet wieder direkt mit der Beta zum Start ins neue Jahr. So richtig schlau wird man aus der Update-Strategie bei Google nicht.