Xbox: Neues Fallout-Spiel ist ab jetzt in Entwicklung

Microsoft mistet in der Xbox-Sparte aus und auch bei Obsidian gab es laut Jason Schreier zahlreiche Entlassungen. Außerdem hat man viele Projekte eingestellt oder denkt neu darüber nach, wie einen Nachfolger für Avowed, was nicht gut ankam.

Dafür rückt ab sofort ein neues Fallout in den Fokus des Xbox Studios, vermutlich auch, weil Asha Sharma gesehen hat, dass die Serie bei Amazon Prime Video sehr erfolgreich ist und man eigentlich noch gar kein passendes Spiel dafür parat hat.

Doch das neue Fallout befindet sich noch ganz am Anfang, bis zur dritten Staffel wird dieses Projekt nicht fertig sein. Es ist aber ein Beispiel für die neue Strategie, denn Fallout als Marke funktioniert auch über das Spiel hinaus, es gibt ein beliebtes Spiel für Smartphones und wir werden sogar ein neues Reality-TV-Format sehen.

Die neue Xbox-Chefin sieht die XBOX eher als Entertainment-Marke und weniger als reine Gaming-Marke und so werden ab jetzt sicher auch neue Spiele geplant.

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