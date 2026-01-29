News

Fallout kostenlos bei YouTube: Amazon überrascht Fans ohne Abo

Das Unternehmen Amazon stellt die erste Staffel der Serie Fallout zeitweise kostenlos und ohne Prime-Abo zur Verfügung.

Die Streaming-Serie Fallout ist aktuell in den Fokus gerückt, da die zweite Staffel bei Prime Video läuft und sich deren Finale nähert. Parallel dazu hat Amazon laut eigenen Angaben eine kostenlose Aktion für die erste Staffel gestartet. Ziel sei es, Interessierten einen unkomplizierten Einstieg in die Serie zu ermöglichen.

Nach Angaben des Unternehmens werden alle Episoden der ersten Staffel ab sofort über den offiziellen YouTube-Kanal von Amazon bereitgestellt. Ein Abonnement bei Prime Video ist dafür nicht erforderlich. Die Folgen sind u. a. in deutscher Sprache und in englischer Originalsprache verfügbar.

Die Aktion läuft ausschließlich über YouTube und wird von Amazon organisiert. Wie lange die Episoden dort abrufbar bleiben, ist derzeit nicht bekannt. Amazon macht hierzu keine verbindlichen Angaben und verweist nicht auf ein festes Enddatum.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



