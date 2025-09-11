Zubehör

Fast 100 Euro: Das sind die neuen iPhone-Hüllen

Hüllen für Smartphones sind eine extrem lukrative Einnahmequelle, denn es bleibt sehr viel vom Umsatz als Gewinn hängen. Daher fand ich es sehr bemerkenswert, als sich Apple vor zwei Jahren von Leder als Premiummaterial bei Cases trennte.

Doch seit dem sucht das Unternehmen nach Alternativen und der erste Anlauf mit FineWoven alias Feingewebe scheiterte. In diesem Jahr geht man es selbst mit TechWoven alias Funktionsgewebe neu an – und möchte 70 Euro dafür haben.

Apple: Drei neue Hüllen von Beats

Das ist euch zu teuer? Kein Problem, es gibt auch wieder ein normales Case von Beats für 55 Euro. Falls der Preis passt, ihr aber einen Kickstand wollt, dann gibt es das ebenfalls von Beats in diesem Jahr. Und die Idee ist durchaus interessant:

Doch während es letztes Jahr das erste (und nur ein) Case von Beats gab, so sind es in diesem Jahr direkt drei Hüllen, Apple nutzt die Marke also für neue Hüllen und Experimente. Wie auch ein ganz neues Rugged Case für wirklich stolze 89 Euro:

Das ist mal eine Ansage für ein Case aus Polymer, auch wenn ich es echt schön finde und mir diese Texturen hinten und an der Seite gefallen. Es gibt aber nicht jedes neue Case für jedes neue iPhone, eine Übersicht findet ihr direkt bei Apple.

