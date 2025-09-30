Fast 300 Euro: Sony bringt offizielle PlayStation-Buch auf den Markt

Sony wird im Frühjahr 2026 ein offizielles PlayStation-Buch auf den Markt bringen, welches noch ein Teil des 30. Jubiläums ist, das man seit bald einem Jahr feiert. Es gibt auch eine Schuh-Kollektion mit Reebok, allerdings nicht für Deutschland.

Das Buch nennt sich „PlayStation: The First 30 Years“ und zeigt, der Titel spoilert es bereits, die ersten 30 Jahre der PlayStation. Der Fokus liegt auf kleinen Details und bisher unveröffentlichten Grafiken. Insgesamt gibt es 400 Seiten im Buch.

Und Sony nimmt sich an Beispiel an normalen Spielen, denn es gibt auch direkt eine Deluxe Edition, die in diesem Fall limitiert ist, dafür aber auch 290 Euro kostet. Die normale Version liegt bei 115 Euro, was jetzt allerdings auch kein Schnäppchen ist.

Schönes Buch, ich mag solche Auflagen, das hat man sich vielleicht auch bei Apple abgeschaut, die schon mehrmals solche Auflagen hatten. Falls ihr die Geschichte der PlayStation im Bücherregal stehen haben wollt, dann schaut mal hier vorbei.