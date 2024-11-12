Apple verkauft limitiertes Buch für 450 Euro

Apple versuchte es 2016 mal mit einem 200 Euro teuren Buch, welches sich dem Design von Apple widmete. Ab dem 25. November gibt es wieder ein Buch von Apple und es wird wieder limitiert sein, dieses Mal dreht sich aber alles um Musik.

Das Musik-Team von Apple hat die 100 besten Alben aller Zeiten gekürt und das schon vor ein paar Wochen in sozialen Medien geteilt. Jetzt kommt das passende Buch dazu, es wird aber nicht von Apple selbst, sondern von Assouline angeboten.

Sieht schön und hochwertig aus, aber 450 Euro für ein Buch sind dann schon ein absurder Preis. Vor allem, da es eigentlich ein sehr subjektives Produkt ist, denn es gibt keine objektiv 100 besten Alben, ich stimme dieser Liste von Apple nicht zu.

Doch da es nur 1.500 Exemplare von „Apple Music: 100 Best Albums“ geben wird, sind diese mit Sicherheit schnell vergriffen, würde man das ohne limitierte Auflage anbieten, dann wäre dieses Buch mit Sicherheit ein Ladenhüter, der Staub ansetzt.