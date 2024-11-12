News

Apple verkauft limitiertes Buch für 450 Euro

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Apple Music Buch

Apple versuchte es 2016 mal mit einem 200 Euro teuren Buch, welches sich dem Design von Apple widmete. Ab dem 25. November gibt es wieder ein Buch von Apple und es wird wieder limitiert sein, dieses Mal dreht sich aber alles um Musik.

Das Musik-Team von Apple hat die 100 besten Alben aller Zeiten gekürt und das schon vor ein paar Wochen in sozialen Medien geteilt. Jetzt kommt das passende Buch dazu, es wird aber nicht von Apple selbst, sondern von Assouline angeboten.

Apple Music Buch Alben

Sieht schön und hochwertig aus, aber 450 Euro für ein Buch sind dann schon ein absurder Preis. Vor allem, da es eigentlich ein sehr subjektives Produkt ist, denn es gibt keine objektiv 100 besten Alben, ich stimme dieser Liste von Apple nicht zu.

Doch da es nur 1.500 Exemplare von „Apple Music: 100 Best Albums“ geben wird, sind diese mit Sicherheit schnell vergriffen, würde man das ohne limitierte Auflage anbieten, dann wäre dieses Buch mit Sicherheit ein Ladenhüter, der Staub ansetzt.

Apple Airpods 4 2024

Apple plant neue Strategie für AirPods ab 2026

Die Verkaufszahlen der Apple AirPods dürften in diesem Jahr wieder steigen, denn die AirPods 4 sind gut und Ming-Chi Kuo…

12. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Christian 🔅
    sagt am

    Da das Buch von Assouline rausgebracht wird, ist deine Headline komplett falsch.

    Antworten
    1. max 🔱
      sagt am zu Christian ⇡

      Hättest dann auch gleich schreiben können warum das so ist.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Tesla Model Y 2025 Detail Header
Tesla halbiert die Leasingraten – erste Länder betroffen
in Mobilität
Congstar
congstar startet Demokratie-Kampagne auf Stadionbande
in Provider
Unlimited 5G zum Schnäppchenpreis: Mega SIM greift mit neuen Tarifen an
in Tarife
Ing Bezahlen Karte
Kartenzahlung dominiert: Deutsche verabschieden sich zunehmend vom Bargeld
in Fintech
Facebook Ray Ban Stories Brille
Hypernova: Smarte Brille von Meta wird günstiger als erwartet
in AR und VR
Audi Q4 Sportback E Tron Edition S Line
Audi plant wohl einen neuen Q4 e-tron
in Mobilität
Apple iPhone 17 Pro Max soll die beste Zoom-Kamera von allen haben
in Smartphones
Battlefield: Neue Strategie für die Zukunft geplant
in Gaming
Apple Watch Ultra 2 Schwarz Header
Apple Watch Series 12 und Ultra 4: Neues Design und bessere Akkulaufzeit
in Wearables
Volvo EX90 im Test: Gutes Familien-Elektroauto mit einem hohen Preis
in Mobilität