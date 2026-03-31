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Fastned bietet Osteraktion für kostenlose Schnellladung

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Das Unternehmen Fastned bietet über Ostern an fünf Schnellladestationen in Deutschland kostenfreies Laden an. Doch es gibt einen kleinen Haken.

Vom 04. bis 06. April können Nutzer an ausgewählten Standorten ohne App, Lade- oder Bankkarte Strom beziehen. Laut Unternehmensangaben ist an jeder dieser Stationen ein Hinweisdisplay angebracht, das auf die Aktion aufmerksam macht.

Der Haken? Ganz im Sinne von Ostern sollen Nutzer die sogenannten „versteckten“ Standorte im Netzwerk finden und können den Ladevorgang direkt starten. Immerhin: Bei Instagram oder LinkedIn will man zum Start der Aktion weitere Details zu den Stationen preisgeben.

Funktionsweise der Lade- und App-Features

Die Fastned-App ermöglicht laut Anbieter die Suche nach Ladestationen in Europa und zeigt auch Alternativen anderer Betreiber an. Zusätzlich wird die Funktion „Autocharge“ hervorgehoben, bei der das Laden nach einmaliger Aktivierung automatisch abgerechnet wird, ohne dass eine Karte vorgehalten werden muss.

Weitere zentrale Funktionen laut Anbieter:

  • Standortsuche in Europa
  • Freihändiges Laden per Autocharge
  • Darstellung von Ladekurven in der App
  • Optionale Gold-Mitgliedschaft für Vielnutzer

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die tatsächliche Ladegeschwindigkeit vom Fahrzeug abhängt und in der App eingesehen werden kann. Für Vielfahrer wird eine kostenpflichtige Mitgliedschaft angeboten, die Vorteile beim Laden bietet.

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31. März 2026 | Jetzt lesen →

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