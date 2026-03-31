Mobilität

Airbnb integriert privaten Fahrdienst in Services

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Airbnb erweitert seine Services um einen vorab buchbaren Fahrdienst in Zusammenarbeit mit Welcome Pickups.

Das Unternehmen Airbnb baut laut eigenen Angaben sein im Mai gestartetes Services Angebot weiter aus und ergänzt es um einen privaten Fahrdienst. In Kooperation mit Welcome Pickups, einem international tätigen Transferanbieter, können Gäste den Service direkt in der App buchen.

Der Start erfolgt in mehr als 125 Städten in Asien, Europa und Lateinamerika, darunter bekannte Reiseziele. In Deutschland ist das Angebot zunächst in Berlin verfügbar.

Airbnb führt Transfer Buchung in über 125 Städten ein

Die neue Funktion wird Nutzern nach der Buchung eines Aufenthalts angezeigt und ermöglicht eine direkte Planung der An und Abreise. Laut Unternehmensangaben können Gäste ihre Buchungsdetails verwalten und Änderungen in der App vornehmen.

Zudem steht eine Meet and Greet Option zur Verfügung, bei der Fahrende die Gäste persönlich empfangen. Für die Abreise erfolgt die Abholung direkt an der Unterkunft mit Transport zu Flughäfen oder Bahnhöfen.

Vorteile des neuen Fahrdienstes laut Anbieter

  • Vorausbuchung direkt in der App
  • Klare Abholpunkte und persönliche Begrüßung
  • Verfügbarkeit in über 125 Städten
  • Integration in den gesamten Reiseverlauf

Airbnb verweist auf ein zuvor durchgeführtes Pilotprojekt, bei dem „tausende“ Nutzer den Service getestet haben. Laut Unternehmensangaben erhielt das Angebot dabei eine sehr hohe durchschnittliche Bewertung, was als Hinweis auf eine positive Nutzererfahrung gewertet wird.

Ich halte die Integration solcher Zusatzleistungen für eine logische Erweiterung digitaler Reiseplattformen, da dadurch der gesamte Buchungsprozess gebündelt und vereinfacht wird. Persönlich hätte ich zwar kein Interesse an diesem Dienst, aber für manche Reisende ist es sicherlich praktisch, diese Option zu haben.

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