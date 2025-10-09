Ferrari Elettrica: Das erste Elektroauto klingt wie ein „echtes“ Elektroauto

Ferrari wird Ende kommenden Jahres die Bestellbücher für den Elettrica öffnen und uns im Frühjahr das Design zeigen, heute gab es aber schon erste Details. Über 1.000 PS für eine Zeit von 0 auf 100 km/h in 2,5 Sekunden, ein Top-Speed von 310 km/h und eine Reichweite von über 530 km sind die ersten Angaben zum Auto.

Geladen wird mit bis zu 350 kW (880 Volt-Technik) und Ferrari hat sehr viel intern entwickelt, wie die beiden Elektromotoren. Natürlich soll sich der elektrische Ferrari wie ein echter Ferrari fahren. Eine Entscheidung finde ich aber sehr spannend.

Während einige Marken auf viele Fake-Elemente setzen, wie beim Sound oder der Gangschaltung, geht Ferrari genau den anderen Weg. Natürlich dachte man auch über einen Fake-Motorsound wie beim Verbrenner nach, aber man entschied sich für genau das Gegenteil. Man hört während der Fahrt den „echten“ Elektro-Sound.

Der Ferrari Elettrica liefert einen verstärkten Sound des hinteren Elektromotors, das, was man hört, ist also mehr oder weniger echt, nur eben etwas optimiert. Man kann sich das wir bei einer E-Gitarre vorstellen, so Ferrari. Man hat das ganze System für den Sound im elektrischen Ferrari übrigens auch intern entwickelt.

Finde ich eine gute Idee, ich kenne auch Fake-Sounds, die sich an Elektromotoren orientieren und mag sowas mehr als einen Fake-Verbrenner im Elektroauto. Doch ich gehe derzeit nicht davon aus, dass ich jemals im Ferrari Elettrica sitzen werde 😀

Weitere Details gibt es auf der deutschen Webseite von Ferrari.