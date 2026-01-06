Final Fantasy Tactics: Entwicklerstudio feiert Verkaufsmeilenstein

Gaming

Über die Neuauflage von Final Fantasy Tactics, einem ursprünglich im Jahre 1997 von Square für die PlayStation entwickelten und veröffentlichten Rollenspiel mit großem Fokus auf einem rundenbasierten Kampfsystem, hatte ich bereits einige Male berichtet. Das Spiel ist Ende September letzten Jahres auf den Markt gekommen und hat sich seitdem richtig gut verkauft.

Square Enix und das Entwicklerstudio Creative Studio III haben nun nämlich über den Kurznachrichtendienst X bekannt gegeben, dass sich das Game mit der Zusatzbezeichnung „The Ivalice Chronicles“ innerhalb von drei Monaten über eine Million Mal verkauft hat. Das ist für ein Remake eines taktischen RPGs aus den 90ern ein durchaus beachtlicher Meilenstein.

