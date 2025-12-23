Octopath Traveler 0: Square Enix veröffentlicht kleines Update

Das Anfang August angekündigte und Anfang Dezember veröffentlichte Spiel Octopath Traveler 0 ist inzwischen der dritte Teil der Reihe und erneut im beliebten HD-2D-Grafikstil gehalten. Besitzer des Games können sich nun über ein kleines Update freuen, das ab sofort für die Versionen der Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 verfügbar ist.

Der japanische Publisher Square Enix und das Entwicklerstudio Team Asano haben zum Update auch die passenden Details zu Änderungen und Verbesserungen veröffentlicht. Die Release Notes lesen sich wie folgt:

Update notice for Octopath Traveler 0: pic.twitter.com/Kuh4b7Dgaj — Square Enix HD-2D Games – Octopath Traveler 0 (@HD2DGames) December 17, 2025

Es ist übrigens nicht das erste Spiel, das von Square Enix in diesem Stil entwickelt wurde. Dazu gehören auch unter anderem Dragon Quest I & II HD-2D Remake und Dragon Quest III HD-2D Remake. Auch ich bin ein großer Fan des HD-2D-Grafikstils und werde mir die Nintendo-Switch-Version früher oder später noch kaufen.