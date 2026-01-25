Gaming

Final Fantasy VII Rebirth soll 2026 auch für Xbox und Nintendo Switch 2 erscheinen

Final Fantasy Vii Remake Tifa Headerbild
Bildquelle: Square Enix

Während Besitzer der PlayStation 5 (Pro) beim Remake-Großprojekt Final Fantasy VII Remake des Entwicklerstudios Square Enix im Hinblick auf die exklusive Veröffentlichung bevorzugt behandelt wurden, hat sich dieser Umstand in den letzten Monaten geändert.

Remake-Trilogie wird für mehr Käufergruppen geöffnet

Auch für die Plattform der Xbox und Nintendo Switch 2 bekommen die Spieler langsam Zugang zu der geplanten Trilogie. Der erste Teil ist nämlich seit kurzem für die Plattformen der Xbox und Nintendo Switch 2 erschienen.

Während im Hintergrund die Arbeiten am dritten Teil voranschreiten, kann davon ausgegangen werden, dass der zweite Teil mit dem Titel Final Fantasy VII Rebirth dieses Jahr auch für Xbox und Nintendo Switch 2 folgen wird. Das hat nun auch der bekannte und zuverlässige Leaker „NatetheHate“ offenbart.

Vom Zeitplan her würde eine Veröffentlichung in diesem Jahr durchaus Sinn machen. Square Enix könnte dann 2027 den dritten Teil des Final Fantasy VII-Remakes für mehrere Plattformen gleichzeitig veröffentlichen und somit eine weit größere Käufergruppe ansprechen, anstatt die Veröffentlichungspolitik der letzten Jahre fortzusetzen. Das würde auch zur eingeplanten zukünftigen Release-Strategie des Unternehmens passen.


