Square Enix: Neustart und Fokus auf mehr Qualität

Square Enix hat im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen verraten, dass man die kommenden Jahre (in etwa bis Anfang 2028) als „Neustart“ einstuft. Man will etwas ändern und dieses Mal wirklich. Es gibt eine neue Strategie für kommende Spiele.

Das Entwicklerstudio setzt in Zukunft auf Qualität statt Quantität, es sollen also weniger Spiele, dafür aber bessere Spiele erscheinen. Und auch Multiplattform wird eine wichtigere Rolle spielen, Deals wie mit Sony wird es etwas seltener geben.

Weniger Spiele, bessere Spiele, mehr Plattformen zum Release und ab 2028 ein kontinuierliches und gutes Lineup an Spielen mit großen Marken, das ist das neue Ziel von Square Enix. Mehr Qualität klingt gut, ist allerdings gar nicht so leicht.