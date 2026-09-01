Software

Firefox blockiert Werbung auf iOS jetzt ohne Erweiterung

René Hesse
Von

Der Browser Firefox für iOS erhält einen integrierten Werbeblocker, der Anzeigen und Werbetracker von Drittanbietern filtert.

Mozilla hat die Funktion am 1. September 2026 vorgestellt. Bekannt war sie bereits vorher, allerdings nicht bei allen Nutzern aktiv. Sie basiert auf Apples WebKit-Technologie für Inhaltsblocker und nutzt die bekannte Filterliste „EasyList“. Eine separate Erweiterung ist nicht erforderlich.

Der Werbeblocker ist standardmäßig deaktiviert. Nutzer können ihn unter Einstellungen → Surfen → Werbeblocker einschalten. Werbung wird allerdings nicht vollständig entfernt.

Anzeigen, die direkt von der besuchten Website ausgeliefert werden, Werbung in Suchergebnissen sowie gesponserte Inhalte auf der Firefox-Startseite bleiben sichtbar.

Firefox für iOS ergänzt bestehenden Tracking-Schutz

Die wichtigsten Einschränkungen und Funktionen im Überblick:

  • Die Funktion nutzt EasyList und Apples WebKit.
  • Werbung und Tracker von Drittanbietern können blockiert werden.
  • Website-eigene Anzeigen bleiben teilweise sichtbar.
  • Die Aktivierung erfolgt freiwillig in den Einstellungen.

Mozilla sieht den Werbeblocker als Ergänzung zum erweiterten Schutz vor Aktivitätenverfolgung. Auf Desktop und Android setzt Firefox weiterhin auf Erweiterungen für Werbeblockierung und Datenschutz.

Unter iOS stehen solche Erweiterungen laut Mozilla wegen der Plattformbeschränkungen nicht in vergleichbarer Form zur Verfügung. Wobei ich mit Safari und uBlock Origin Lite gute Erfahrungen gemacht habe.

Ich halte die Integration für einen sinnvollen Schritt. Gerade unter iOS schafft Firefox damit mehr Kontrolle, ohne Nutzern einen aggressiven Komplettfilter aufzuzwingen. Dass die Funktion standardmäßig ausgeschaltet bleibt, dürfte zudem Konflikte mit werbefinanzierten Websites begrenzen.

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