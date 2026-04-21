Das Fitbit Air hat einen Preis und ein Datum

Google plant ein neues Fitness-Armband ohne Display und somit eine Alternative für Whoop, deren Band immer beliebter wird. Wir haben erst diese Woche darüber berichtet und erfahren, dass das Band vermutlich als Fitbit Air vermarktet wird.

Laut Droid Life deutet sich derzeit ein Marktstart am 18. Mai an, lange wird es also nicht mehr dauern und das Fitbit Air startet pünktlich zur Google I/O 2026, wo man dann sicher Google Health als neues Abo vorstellen wird, was man dafür benötigt.

Während Whoop sein Band aber „kostenlos“ mit im Abo anbietet, so wird das Fitbit Air etwas kosten, preislich liegen wir aber bei unter 100 Dollar, so die Quelle. Es ist davon auszugehen, dass das Air bei uns 99 Euro kostet und diese Bänder mitbringt: