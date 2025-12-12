Mobilität

FlixTrain greift an: 65 Hochgeschwindigkeitszüge gegen die Deutsche Bahn

Autor-Bild
Von
|

Das Unternehmen FlixTrain will ab 2028 ganze 65 neuen Hochgeschwindigkeitszüge in Deutschland einsetzen.

Das Unternehmen FlixTrain hat angekündigt, seine komplette Flotte von 65 neuen Hochgeschwindigkeitszügen vom spanischen Hersteller Talgo ab 2028 auf deutschen Schienen einzusetzen. Damit soll FlixTrain neben der Deutschen Bahn ein zweites großes Fernverkehrsnetz in Deutschland etablieren.

Die neuen Züge fahren mit bis zu 230 km/h und bieten laut Unternehmensangaben Merkmale wie barrierefreien Zugang, Klimaanlage, WiFi und moderne Fahrgastinformationssysteme. Alle Züge werden von zuverlässigen Siemens-Vectron-Lokomotiven angetrieben, die bereits in anderen Projekten bewährt seien.

Bereits vor dem Einsatz der Hochgeschwindigkeitszüge plant FlixTrain ein rasantes Wachstum. Ab 2026 sollen schrittweise weitere modernisierte Züge in den Betrieb gehen, wodurch sich die Flotte bis 2028 verdoppelt.

Diese Expansion soll zusätzliche Beinfreiheit, klimatisierte Wagen und weitere Komfortfeatures für Fahrgäste bringen. Das Unternehmen bedient Stand heute über 1000 Ziele und will sein Angebot noch dicht verdichten.

