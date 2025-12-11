Elektro-Leasing wächst deutlich schneller als der klassische Neuwagenmarkt

Der Leasingmarkt treibt 2025 den Wandel zur Elektromobilität deutlich stärker voran als der klassische Neuwagenmarkt.

Laut dem Jahresrückblick von LeasingMarkt.de lag der Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge bei den Neuwagen-Anfragen von Januar bis Oktober bei 33 Prozent. Im bundesweiten Durchschnitt erreichten Elektroautos im gleichen Zeitraum laut Kraftfahrt-Bundesamt nur 18,4 Prozent der Neuzulassungen.

Damit ist das Interesse an E-Autos unter Leasingkunden fast doppelt so hoch wie im Gesamtmarkt. Das Unternehmen führt die Entwicklung auf sinkende Risiken und flexible Umstiegsmodelle beim Leasing zurück.

Leasing als Katalysator der Mobilitätswende

Trotz des E-Trends führten 2025 weiterhin Benziner mit 52,4 Prozent aller Leasinganfragen den Markt an. Elektrofahrzeuge konnten ihren Anteil im Neu- und Gebrauchtsegment auf 27,2 Prozent steigern, was einem moderaten Zuwachs gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Diesel und Hybride verloren hingegen an Bedeutung. Preislich blieben Elektroautos mit durchschnittlich 297 Euro Monatsrate etwas teurer, erreichten beim Leasingfaktor jedoch fast das Niveau von Benzinern, was laut Analyse ihre Wettbewerbsfähigkeit unterstreicht.

Beliebteste Elektro-Modelle 2025

Fiat 500e als meistgefragtes Modell

Cupra Tavascan mit dem größten Zuwachs

Opel Grandland‑e als erfolgreicher Neueinsteiger

Cupra Born mit Rückgang durch höhere Raten

MG4 als einziges chinesisches Modell in den Top 10

SUV blieben 2025 mit über 50 Prozent die dominierende Fahrzeugklasse im Leasingmarkt. Klein- und Kompaktwagen verzeichneten 16 bzw. 12,3 Prozent Anteil. Unter den Marken lagen Volkswagen und Audi vorn, während Opel den stärksten Zuwachs erzielte. Privatkunden stellten mit 55 Prozent weiterhin die Mehrheit, Gewerbekunden kamen auf 45 Prozent aller Anfragen.

Ich finde es bemerkenswert, wie stark Leasing die Elektromobilität belebt. Der Trend zeigt unter anderem, dass viele Fahrer E-Autos zunächst erproben wollen, bevor sie sich langfristig binden. Ich persönlich fahre noch kein Elektroauto und für mich käme aktuell und in den nächsten Jahren nur Leasing infrage. Das liegt vor allem daran, dass ich die Entwicklung bei neuen Elektroautos als so rasant empfinde, dass ich keine Lust habe, nach dem Kauf jahrelang mit veralteter Technik unterwegs zu sein.