Fluch der Karibik 6: Johnny Depp als Überraschung für neuen Film

Kehrt Johnny Depp zurück zu Disney? Und wird er wieder in die Rolle des Captain Jack Sparrow schlüpfen? Gut möglich, denn wie Jerry Bruckheimer persönlich bei Entertainment Weekly verraten hat, hat er bereits mit Johnny Depp gesprochen.

Laut seiner Aussage könnte er sich gut vorstellen, dass Johnny Depp zusagt, wenn das Drehbuch passt. So eine Aussage würde er aber vermutlich nicht treffen, wenn sie Sache nicht schon eingetütet wäre, denn Depp ist angeblich wieder mit dabei.

Die äußerst lukrative Filmreihe bekommt aber dennoch einen Neustart, sowohl mit Fluch der Karibik 6, als auch mit dem geplanten Spin-off. Mit einem Kinostart ist aber frühestens 2026, eher 2027 zu rechnen, noch ist hier nichts final bestätigt.

