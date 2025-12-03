Mobilität

Ford überrascht mit neuem Modell für 2027

Wer dachte, dass er mit dem Ford Explorer einen großen SUV und Klassiker aus den USA bekommt, der wurde vor ein paar Jahren enttäuscht, denn bei uns nutzt man das Branding für einen mittelgroßen Elektro-SUV mit VW-Technik an Bord.

Und wer dachte, dass der Capri ein neues Sportcoupé wird, der wurde ebenfalls überrascht, denn das wurde bei uns in Europa ebenfalls ein mittelgroßes Elektro-SUV mit VW-Technik – nur etwas sportlicher. Jetzt kommt der Ford Bronco zu uns.

Ford Bronco kommt als Kompakt-SUV

Bringt Ford wirklich die „amerikanische Offroad-Ikone“, wie man sie selbst auf der Webseite bezeichnet, vollwertig nach Europa? Nein. Wie Autocar und Automotive News erfahren haben, wird der Bronco in Europa ein kompakter SUV aus Spanien.

Wir haben vor ein paar Tagen erfahren, dass Ford als Ersatz für den eingestellten Focus einen neuen SUV für 2027 plant und genau darum handelt es sich hier. Mit der Überraschung, dass es kein Elektroauto, sondern ein Plug-in-Hybrid wird.

Dieser rollt in etwa zwei Jahren in Spanien vom Band und ist leider nicht für den deutschen Standort gedacht, der mit dem Ende kämpft. Bisher sei keine elektrische Version des Ford Bronco vorgesehen, ausgeschlossen ist diese allerdings nicht.

Die Strategie von Ford geht nicht auf

Ford verkauft den Bronco übrigens in begrenzter Stückzahl als Import bei uns in Deutschland, das dürfte spätestens 2026 enden, damit man Kunden ab 2027 nicht verwirrt. Wobei ich glaube, dass Ford seine Kunden sowieso fast verloren hat.

Die aktuelle Strategie ist mir ein Rätsel. Es ist nicht so, dass ich nicht verstehe, was man in den USA plant und wie man denkt, aber es wundert mich nicht, dass die Marke in Europa einbricht, wenn man davon ausgeht, dass dieser Plan funktioniert.

