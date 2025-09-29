„Fortgeschrittene Gespräche“: 50 Milliarden Dollar für EA

EA steht zum Verkauf und soll von der Börse genommen werden, wie das Wall Street Journal berichtet. Bis zu 50 Milliarden Dollar stehen bei einer möglichen Übernahme im Raum und es gäbe laut Quelle „fortgeschrittene Gespräche“.

Angeblich sollen Affinity Partners, Silver Lake und PiF (Saudi Arabia’s Public Investment Fund) ein Interesse an EA haben, eine mögliche Ankündigung wäre noch im Laufe dieser Woche möglich. Es wäre eine der größten Übernehmen der letzten Jahre, wenn auch noch nicht ganz auf dem Level von Activision Blizzard.

Bleibt zu hoffen, dass dieser Deal nicht final durchgeht, denn meistens wird nach einer so großen Investition ausgemistet und optimiert und da fallen gerne kleinere Projekte, die nicht sicher Gewinn abwerfen, weg. Bei Activision Blizzard würde ich rückblickend von einem Fehler sprechen, das hätte man Microsoft verbieten sollen.