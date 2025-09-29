Gaming

The Last of Us: Neil Druckmann verspricht weitere „Updates“

Autor-Bild
Von
|
The Last Of Us Part 1 Und 2

Wie geht es bei The Last of Us weiter? Neil Druckmann distanzierte sich vor ein paar Wochen von HBO und der Serie und gab an, dass er sich wieder mehr auf das Studio (Naughty Dog) fokussieren wolle. Fans hoffen auf einen Part 3 des Spiels.

Diesen hat der Studiochef letztes Jahr in einer Dokumentation angedeutet, aber seit dem gab es nur vereinzelte Gerüchte und vage Aussagen. Im Rahmen des TLOU Day (26. September, man feiert den fiktiven Tag des Ausbruchs) hat Neil Druckmann ein paar Dinge bei Instagram und in anderen Netzwerken geteilt.

In einem Beitrag schreibt Druckmann, dass er „es kaum erwarten kann, euch allen weitere TLoU-Updates zu geben“, da kommt also noch mehr, das ist sicher. Doch erst, „wenn die Zeit reif ist“, so Druckmann weiter. Das ist fast schon ein bisschen gemein, denn man weckt immer wieder die Hoffnung der Fans, schweigt dann aber.

Mein Tipp der Woche: Hades 2

Ich war nicht in der ersten Hype-Welle bei Hades dabei, als das Spiel dann aber im Xbox Game Pass landete,…

28. September 2025 | Jetzt lesen →

