Forza Horizon 6: Hier soll der neue Titel spielen
Playground Games wird sich ab sofort voll und ganz auf Forza Horizon fokussieren, die Motosport-Reihe hat keine Zukunft. Und obwohl man Forza Horizon 5 weiterhin pflegt und das Spiel gerade erst für die PS5 veröffentlicht wurde, geht es weiter.
Ein (mittlerweile gelöschter) Beitrag bei Reddit deutet darauf hin, dass das Team in Japan unterwegs ist und vor Ort erste Kei-Cars für Forza Horizon 6 scannt. Bisher wurde das noch nicht offiziell bestätigt und wird wohl auch noch eine Weile dauern.
Es ist davon auszugehen, dass Forza Horizon 6 im Herbst 2026 kommt, in diesem Jahr wird man sich also noch auf den aktuellen Titel und PS5-Release fokussieren.
