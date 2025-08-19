Microsoft: Die Reise der aktuellen Xbox nähert sich dem Ende

Der Design-Chef der Xbox-Sprate, Carl Ledbetter, äußerte sich auf LinkedIn zu 30 Jahren bei Microsoft und gab an, dass „seine Reise noch lange nicht vorbei ist“. Die der aktuellen Xbox Series X/S allerdings schon, sie nähert sich jetzt dem Ende.

Microsoft verfolgte mit der Xbox Series X übrigens eine „klare Mission“, denn man „wollte eine Konsole zu bauen, die beispiellose Leistung bietet und sich gleichzeitig nahtlos in das moderne Wohnzimmer einfügt“. Sie sei ein „technisches Wunderwerk der thermischen Kühlung und Effizienz“ und „ein Statement“ der Gamingbranche.

Bei der Xbox Series S wollte man hingegen eine möglichst kompakte und leichte Konsole, beide zusammen „repräsentierten damals die Zukunft des Gamings“.

Keine erfolgreiche Xbox-Generation

Doch so richtig erfolgreich war diese Xbox-Generation nicht, denn mit knapp 30 Millionen Einheiten konnte man zwar mehr als von der ersten Xbox (24 Millionen Einheiten) verkaufen, aber auch nur, weil es eigentlich zwei Konsolen sind und eine davon eben doch sehr günstig ist, die Xbox Series X alleine würde dahinter liegen.

Vermutlich wäre da sogar die Nintendo Wii U erfolgreicher gewesen.

Die Xbox One verkaufte sich in etwa doppelt so gut und die Xbox 360 bleibt mit über 80 Millionen Einheiten die erfolgreichste Konsole von Microsoft. Mal schauen, wie der nächste Schritt aussieht, der vielleicht schon 2026 offiziell gezeigt wird.