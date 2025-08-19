Gaming

Microsoft: Die Reise der aktuellen Xbox nähert sich dem Ende

Autor-Bild
Von
|
Xbox 2024 Header

Der Design-Chef der Xbox-Sprate, Carl Ledbetter, äußerte sich auf LinkedIn zu 30 Jahren bei Microsoft und gab an, dass „seine Reise noch lange nicht vorbei ist“. Die der aktuellen Xbox Series X/S allerdings schon, sie nähert sich jetzt dem Ende.

Microsoft verfolgte mit der Xbox Series X übrigens eine „klare Mission“, denn man „wollte eine Konsole zu bauen, die beispiellose Leistung bietet und sich gleichzeitig nahtlos in das moderne Wohnzimmer einfügt“. Sie sei ein „technisches Wunderwerk der thermischen Kühlung und Effizienz“ und „ein Statement“ der Gamingbranche.

Bei der Xbox Series S wollte man hingegen eine möglichst kompakte und leichte Konsole, beide zusammen „repräsentierten damals die Zukunft des Gamings“.

Keine erfolgreiche Xbox-Generation

Doch so richtig erfolgreich war diese Xbox-Generation nicht, denn mit knapp 30 Millionen Einheiten konnte man zwar mehr als von der ersten Xbox (24 Millionen Einheiten) verkaufen, aber auch nur, weil es eigentlich zwei Konsolen sind und eine davon eben doch sehr günstig ist, die Xbox Series X alleine würde dahinter liegen.

Vermutlich wäre da sogar die Nintendo Wii U erfolgreicher gewesen.

Die Xbox One verkaufte sich in etwa doppelt so gut und die Xbox 360 bleibt mit über 80 Millionen Einheiten die erfolgreichste Konsole von Microsoft. Mal schauen, wie der nächste Schritt aussieht, der vielleicht schon 2026 offiziell gezeigt wird.

Sony Ps5 Pro Playstation Header

PlayStation-Event im September: Diese Meldung lässt Fans hoffen

Sony soll ein PlayStation-Event für September geplant haben, so Jeff Grubb, der bei solchen Informationen meist sehr zuverlässig ist. Es…

18. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Gaming / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Apple Ios 18 Dark Header
Apple iOS 18.6.2: Das nächste Update kommt bald
in Firmware und OS
Sony Ps5 Pro Playstation Header
PlayStation-Event im September: Diese Meldung lässt Fans hoffen
in Gaming
Apple plant kein iPhone 18 für Ende 2026
in Smartphones
Nintendo Switch 2 Direct
Switch 2: Nintendo spendiert neuem Spiel eine eigene Direct
in News
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Handyhelden setzt neuen Bestpreis: 25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl. – letzte Chance!
in Tarife | Update
Kfz-Verband warnt: Elektroauto-Zahlen sind geschönt
in Mobilität
Volkswagen Id. Gti Concept
VW ID: Das überraschende Comeback der Namen
in Mobilität
NBA kommt exklusiv über Prime Video nach Deutschland – das ist der Spielplan
in News
Simon Mobile
SIMon mobile: Gutscheincode für Extra-Daten
in Tarife
The New Volkswagen Id.3
Volkswagen: VW ID.3 mit „Performance Upgrade“ sorgt für Kritik
in Mobilität