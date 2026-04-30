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Freenet „Black Week Deal“ wieder da: Unlimited-Tarif für nur 14,99€ pro Monat

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| 2 Kommentare
Tarif (KI)

Freenet bringt ab sofort einen der erfolgreichsten Tarife des letzten Black Friday zurück. Man startet den Unlimited Advanced Tarif im Vodafone-Netz für 14,99 Euro monatlich.

Der Tarif freenet Unlimited Advanced bietet nach Unternehmensangaben eine unlimitierte Nutzung von Daten, Telefonie und SMS mit einer Geschwindigkeit von 5G bis zu 50 Mbit/s. Der reguläre Anschlusspreis entfällt, wodurch der Einstieg ohne zusätzliche Kosten möglich ist. Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate.

Alle wichtigen Tarifdetails auf einen Blick

Highlights des freenet Unlimited Advanced:

  • Monatlicher Preis: 14,99 Euro
  • Anschlusspreis: 0 Euro
  • Netz: Vodafone inkl. 5G mit 50 Mbit/s
  • FLAT Telefonie & SMS
  • Rufnummernmitnahme: kostenlos von allen Anbietern außer gleicher freenet-Kombination
  • Vertragsbeginn: flexibel wählbar (bis maximal 30.06.26)
  • eSIM und MultiSIM für z. B. Tablet oder Smartwatch möglich

Die Mitnahme der Rufnummer ist von allen Anbietern und Netzen aus kostenlos möglich. Nur von der gleichen Kombination aus Marke (freenet) und Netz ist die Rufnummernmitnahme ausgeschlossen. Wichtig wäre noch zu erwähnen, dass man sich die Kündigung vormerken sollte, denn ab dem 25. Monat wird der Tarif teurer.

Ich finde, dass der Tarif besonders für Kunden interessant ist, die ein klar kalkulierbares Angebot mit unbegrenztem Datenvolumen im Vodafone-Netz suchen, da die Konditionen simpel und die Einstiegshürde niedrig gehalten sind.

Zum Unlimited-Aktionstarif →

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  1. Felix 👋
    sagt am

    Ich nutze den Tarif seit der letzten aktion. Funfact: Speedtests kommen oft bei 150 mbits raus, wenn die netzkapazität es zulässt

    Antworten
  2. Tito ☀️
    sagt am

    Mal ganz unsachlich: Freenet = Verbrecher

    Unglaubliche Kundenbehandlung, vor allem der älteren Generation. Abofallen und „Drücker-Verhalten“ ohne Ende…

    Antworten

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