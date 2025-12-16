fraenk erteilt Multi-SIM bewusst eine Absage

Das Mobilfunkangebot fraenk verzichtet bewusst auf die Einführung einer Multi-SIM-Option, obwohl diese von Kunden immer mal wieder gefordert wird.

Der Mobilfunkanbieter fraenk reagiert mit einer Stellungnahme auf die steigende Nachfrage nach Multi-SIM-Tarifen, die viele Netzbetreiber und Provider derzeit in ihre Angebote integrieren. Wie das Unternehmen mitteilt, sei die Entscheidung gegen Multi-SIM keine technische, sondern eine bewusste strategische Abwägung. Ziel sei es, das eigene Produktangebot auf Einfachheit und Transparenz auszurichten.

Fraenk betont, dass sein Konzept auf einem klaren Grundprinzip beruhe: ein Tarif, ein Preis, eine (e)SIM. Nach Unternehmensangaben würde die Einführung zusätzlicher SIM-Profile die Tarifstruktur komplexer machen und den Supportaufwand erhöhen. Dadurch könne das Nutzererlebnis beeinträchtigt werden, was dem Markenversprechen eines unkomplizierten Mobilfunkprodukts widersprechen würde, heißt es.

fraenk setzt weiter auf Einfachheit im Tarifmodell

Das Unternehmen erklärt, dass die Community den Ansatz der Reduktion bestätigt habe. Die Nutzer würden Einfachheit gegenüber einer Vielzahl technischer Zusatzfunktionen bevorzugen.

Laut fraenk wird der Markt fortlaufend beobachtet, um neue Funktionen nur dann zu prüfen, wenn sie einen klaren Mehrwert ohne zusätzliche Komplexität bieten. Das klingt immerhin nach einem kleinen Hintertürchen für die spätere Einführung eines Features wie der Multi-SIM.

Meiner Einschätzung nach zeigt die Stellungnahme, wie stark fraenk seine Markenidentität über Einfachheit definiert. Während andere Anbieter mit Funktionsvielfalt um Kunden werben, positioniert sich fraenk klar als Gegenentwurf.

Für mich persönlich passt das, vor allem, weil dies so klar kommuniziert wird. Aber natürlich passt nicht jeder Tarif zu jedem Nutzer. Im Zweifel ist ein vorheriger Vergleich wichtig.

Zur fraenk Mobilfunk-App →

fraenk Mobilfunk im Telekom-Netz – die Details

20 GB Daten + 4 Extra-GB dauerhaft nur mit Freunde-Code (z. B. TARIFFUXX4)

Daten + dauerhaft max. 50 Mbit/s im Download ( 5G und LTE) + 25 Mbit/s im Upload

und LTE) + 25 Mbit/s im Upload Telefonie- und SMS-Flat

Telekom-Netz

10 Euro monatlich , Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift)

, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift) Keine Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündba r, kein Bereitstellungspreis

r, kein Bereitstellungspreis Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich

Nur online buchbar über die fraenk-App

online buchbar über die fraenk-App Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich

VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)

(abhängig vom Smartphone) Optionen für mehr Datenvolumen + 25 GB Datenvolumen zusätzlich für 5 Euro pro Monat + 5 GB Datenvolumen für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat + Unlimited Datenvolumen für 7 Euro buchbar (max. 10-mal pro Monat)

EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive

Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) sind erst nach Aktivierung (bzw. über WLAN Call) möglich; keine Nutzung außerhalb des EU-Auslands

Fraenk wird von der Telekom Deutschland GmbH angeboten und technisch durch die congstar GmbH realisiert.

Zur fraenk Mobilfunk-App →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.