fraenk verschenkt Datenvolumen an Bestandskunden

Das Mobilfunkangebot fraenk verschenkt aktuell Datenvolumen an Bestandskunden. Das liegt am erhöhten Freunde-Bonus.

Fraenk hat eine neue Aktion gestartet. Nach uns vorliegenden Informationen erhalten Bestandskunden dabei dauerhaft und kostenlos zusätzliches Datenvolumen. Ob dies eine kleine Wiedergutmachung für den kürzlich ausgelaufenen Datenbonus ist? Nicht wirklich, aber beeindruckend ist die Aktion dennoch.

Die Höhe des zusätzlichen Datenvolumens kann nicht genau genannt werden, denn dieser variiert von Kunde zu Kunde. Es liegen uns z. B. die Bestätigungen über + 40 GB, + 46 GB oder + 32 GB zusätzliches Volumen vor. Es handelt sich hierbei allerdings um Kunden, die aktiv neue Kunden über das Freunde-Programm geworben haben.

Wie hängt das Ganze also zusammen? Es gibt ab heute mehr Datenvolumen für die Anwerbung neuer Freunde (+ 5 GB, max. 20 Freunde). Wer bereits früher neue Freunde geworben hat, bekommt ab sofort die Differenz zum alten Bonus rückwirkend erstattet.

Hat also jemand in der Vergangenheit beispielsweise drei Freunde mit je 2 GB Bonus geworben und zwei Freunde mit 4 GB Bonus, schreibt fraenk nun 11 GB automatisch extra gut.

Das ist eine klasse Aktion, die werbende Bestandskunden und somit die Treiber des fraenk-Wachstums voll in den Fokus rückt. Daumen hoch!

Inzwischen liegt auch die Pressemeldung zur Aktion vor.

Empfehlen empfohlen: „fraenk for friends“-Boni ab sofort dauerhaft +5 GB – auch rückwirkend! Köln, 2. März 2026 – fraenk wertet das beliebte Empfehlungsprogramm „fraenk for friends“ auf. Ab sofort können sich Neukund*innen dauerhaft +5 GB on top für jede Freundschaftswerbung sichern. Auch bisherige Empfehlungen werden berücksichtigt: Wer in der Vergangenheit Freund*innen geworben und dafür einen geringeren Bonus erhalten hat, bekommt die entsprechende Differenz automatisch gutgeschrieben. Großes Daten-Upgrade für Bestandskund*innen Alle Kund*innen, die bisher geworben haben und weniger als 5 GB Bonus erhalten haben, profitieren von diesem Upgrade – und das sind 70 % der Bestandskund*innen. Die technische Umstellung erfolgt automatisch und wird innerhalb der kommenden vierzehn Tage abgeschlossen sein. Kund*innen müssen dafür nicht aktiv werden. fraenk reagiert mit der Aktion darauf, dass immer mehr Kund*innen das Empfehlungsprogramm nutzen. „Unsere Community ist das Herz von fraenk. Mit der Aufwertung von „fraenk for friends“ passen wir ganz bewusst auch alle bisherigen Boni unserer treuen Kund*innen rückwirkend an – damit auch die profitieren, die uns vor einigen Jahren für 1 GB oder 2 GB empfohlen haben. Das ist unser Dank für ihre Loyalität und ein klares Signal: Bei fraenk profitieren alle, ohne Wenn und Aber,“ so Frederik Motzet, Leiter Product & Strategy bei fraenk

fraenk Mobilfunk im Telekom-Netz – die Details

20 GB Daten + 5 Extra-GB dauerhaft nur mit Freunde-Code (z. B. TARIFFUXX4)

Daten + dauerhaft max. 50 Mbit/s im Download ( 5G und LTE) + 25 Mbit/s im Upload

und LTE) + 25 Mbit/s im Upload Telefonie- und SMS-Flat

Telekom-Netz

10 Euro monatlich , Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift)

, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift) Keine Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündba r, kein Bereitstellungspreis

r, kein Bereitstellungspreis Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich

Nur online buchbar über die fraenk-App

online buchbar über die fraenk-App Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich

VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)

(abhängig vom Smartphone) Optionen für mehr Datenvolumen + 25 GB Datenvolumen zusätzlich für 5 Euro pro Monat + 5 GB Datenvolumen für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat + Unlimited Datenvolumen für 7 Euro buchbar (max. 10-mal pro Monat)

EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive

Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) sind erst nach Aktivierung (bzw. über WLAN Call) möglich; keine Nutzung außerhalb des EU-Auslands

Fraenk wird von der Telekom Deutschland GmbH angeboten und technisch durch die congstar GmbH realisiert.

