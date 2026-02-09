fraenk Datenpolster vor dem Ablauf: Wie geht es weiter?

Das Mobilfunkangebot fraenk hat vor ziemlich genau einem Jahr das „Datenpolster“gestartet. Ob dieses Feature bestehen bleibt, ist weiterhin unklar.

Das Datenpolster von fraenk ist wirklich toll. Nach der Aktivierung war das Gratis-Datenvolumen 12 Monate lang gültig. Diese zwölf Monate laufen in den nächsten Tagen bei den ersten Kunden ab. Auch das dürfte der Grund sein, warum uns zu diesem Thema immer wieder Fragen erreichen.

Doch der Stand ist aktuell: Wie es danach weitergeht, wird von der fraenk-App, dem fraenk-Support oder der Pressestelle bislang nicht mitgeteilt. Entsprechende Anfragen haben wir auf verschiedenen Kanälen gestellt. Die letzte Anfrage ging vor einer Woche an die Pressestelle, eine Reaktion steht jedoch weiterhin aus. Das ist ungewöhnlich. Im „FAQ und Support“-Bereich von fraenk taucht das Feature zudem gar nicht (mehr) auf.

Das 50-GB-Datenpolster kann erst genutzt werden, wenn das reguläre monatliche Datenvolumen des Tarifs aufgebraucht ist. Solange noch Daten aus dem regulären Tarif vorhanden sind, bleibt das Datenpolster unangetastet. Es ist also wirklich nur ein Puffer für den Fall, dass in einem Monat mehr Datenvolumen als üblich verbraucht wird.

Inzwischen haben weitere Provider dieses nützliche und überzeugende Feature in ihre Tarife integriert, was nur logisch ist. Unverständlich ist vor allem, warum fraenk nun so ein Geheimnis um die Fortsetzung macht. Spielt man wirklich mit dem Gedanken, dieses Feature wieder zu streichen? Oder will man sich das Ganze für etwas Buzz aufsparen, um in Kürze offiziell verkünden zu können, dass es wieder aktiviert werden kann?

Aktuell können wir dazu leider nur spekulieren. Sobald feststeht, wie es mit dem Datenpolster weitergeht, werden wir das Thema noch einmal aufgreifen.

Zur fraenk Mobilfunk-App →

fraenk Mobilfunk im Telekom-Netz – die Details

20 GB Daten + 4 Extra-GB dauerhaft nur mit Freunde-Code (z. B. TARIFFUXX4)

Daten + dauerhaft max. 50 Mbit/s im Download ( 5G und LTE) + 25 Mbit/s im Upload

und LTE) + 25 Mbit/s im Upload Telefonie- und SMS-Flat

Telekom-Netz

10 Euro monatlich , Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift)

, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift) Keine Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündba r, kein Bereitstellungspreis

r, kein Bereitstellungspreis Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich

Nur online buchbar über die fraenk-App

online buchbar über die fraenk-App Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich

VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)

(abhängig vom Smartphone) Optionen für mehr Datenvolumen + 25 GB Datenvolumen zusätzlich für 5 Euro pro Monat + 5 GB Datenvolumen für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat + Unlimited Datenvolumen für 7 Euro buchbar (max. 10-mal pro Monat)

EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive

Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) sind erst nach Aktivierung (bzw. über WLAN Call) möglich; keine Nutzung außerhalb des EU-Auslands

Fraenk wird von der Telekom Deutschland GmbH angeboten und technisch durch die congstar GmbH realisiert.

