Freenet „Black Week Deal“ ist zurück: Unlimited-Tarif für nur 14,99€ mtl. sichern – letzte Chance!

Bild: KI-generiert

Die Marke freenet bringt ab sofort einen der erfolgreichsten Tarife des letzten Black Friday zurück. Man startet den Unlimited Advanced Tarif im Vodafone-Netz für 14,99 Euro monatlich.

Update · 24.02.26 · 13:31 Uhr

Der Tarif freenet Vodafone Unlimited Advanced ist nur noch bis morgen, 25.02.26 um 23:59 Uhr zu haben.

Der Tarif freenet Unlimited Advanced bietet nach Unternehmensangaben eine unlimitierte Nutzung von Daten, Telefonie und SMS mit einer Geschwindigkeit von 5G bis zu 50 Mbit/s. Der reguläre Anschlusspreis entfällt, wodurch der Einstieg ohne zusätzliche Kosten möglich ist. Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate.

Bei freenet reagiert man mit der Aktion vermutlich direkt auf die aktuellen Rabatte bei Vodafone.

Alle wichtigen Tarifdetails auf einen Blick

Highlights des freenet Unlimited Advanced:

  • Monatlicher Preis: 14,99 Euro
  • Anschlusspreis: 0 Euro
  • Netz: Vodafone inkl. 5G mit 50 Mbit/s
  • FLAT Telefonie & SMS
  • Rufnummernmitnahme: kostenlos von allen Anbietern außer gleicher freenet-Kombination
  • Vertragsbeginn: flexibel wählbar
  • eSIM und MultiSIM für z.B. Tablet oder Smartwatch möglich

Laut Unternehmensangaben ist die Rufnummernmitnahme unkompliziert möglich, wobei Einschränkungen bei gleicher Marke und Netz bestehen könnten. Wichtig wäre noch zu erwähnen, dass man sich die Kündigung frühzeitig vormerken sollte, denn ab dem 25. Monat wird der Tarif deutlich teurer.

Ich finde, dass der Tarif besonders für Kunden interessant ist, die ein klar kalkulierbares Angebot mit unbegrenztem Datenvolumen im Vodafone-Netz suchen, da die Konditionen transparent und die Einstiegshürde niedrig gehalten sind.

Zum Unlimited-Aktionstarif →

  1. Timo 🌟
    sagt am

    Falls noch für andere Interessenten wichtig : Datenroaming ist – im Kleingedruckten – übrigens auf 70 GB per Monat beschränkt.
    Gerade auf Reisen also KEIN Unlimited.

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Timo ⇡

      Jeder Unlimited-Tarif ist im Roaming beschränkt, es gibt kein Roaming mit Unlimited.

      Antworten
      1. Timo 🌟
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Ok, war mir neu.. Man lernt nie aus….

        Antworten
        1. René Hesse ♾️
          sagt am zu Timo ⇡

          Na, stell dir mal vor, du könntest quasi in jedem Land dieser Welt unlimitiert Daten nutzen, das wäre unbezahlbar. Also es gibt schon solche Modelle, Starlink bietet ja auch sowas an, aber das lässt sich mit normalen nationalen Mobilfunktarifen nur schwer abbilden.

          Antworten
          1. Timo 🌟
            sagt am zu René Hesse ⇡

            Nee, nicht weltweit natürlich, hatte gedacht,in Europa (Länderzone 1)wäre das so?

            Antworten
            1. René Hesse ♾️
              sagt am zu Timo ⇡

              Nein, Roaming ist gesetzlich geregelt und für unbegrenzte Tarife gilt das nicht. Da gibt es großzügige Pakete.

              Antworten
              1. Timo 🌟
                sagt am zu René Hesse ⇡

                Ok, danke, gut zu wissen, in meinem speziellen Fall wäre das tatsächlich kontraproduktiv gewesen – habe 100 GB Tarif (gilt auch so für Roaming) hauptsächlich für Nutzung unterwegs in Europa und hätte mit diesem Wechsel nur 70 GB genaue dafür zur Verfügung gehabt – klassisches Eigentor.
                Hab’s grad noch rechtzeitig gemerkt.

                Antworten
  2. Timo 🌟
    sagt am

    Thema RNM: kann jmd eigentlich erklären, wo genau das Problem liegt
    ‚bei gleichem Netz und Provider „könnte es Probleme geben Erste Frage: warum? Zweite Frage : Wie kann man das VORHER überprüfen?

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Timo ⇡

      Es geht einfach darum, wenn du schon einen Vertrag bei Freenet hast, der im gleichen Netz angesiedelt ist. Wenn das nicht der Fall ist, kannst du das ignorieren.

      Antworten
      1. Timo 🌟
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Das ist mir schon klar… Angesichts der ganzen Untermarken von Freenet stellt sich die Frage aber dann eben doch: bin zZt im Vodafone Netz, aber bei Klarmobil, was ja wohl zu Freenet gehört… Mich würde halt GENERELL interessieren, wo man das VORHER Raus finden kann, wenn einem die RNM wichtig ist.

        Antworten
        1. René Hesse ♾️
          sagt am zu Timo ⇡

          Also ich vermute schon, dass das im Bestellprozess erkannt wird, da man ja den bisherigen Provider dort wählen muss. Ich persönlich würde allerdings in so einer Situation immer vorher beim Support nachfragen.

          Antworten
          1. Timo 🌟
            sagt am zu René Hesse ⇡

            Hätte ich schon vorher geklärt.. Is halt nervig, wollte nur wissen, obs da eine Systematik gibt, die ich nicht kenne..

            Antworten
            1. René Hesse ♾️
              sagt am zu Timo ⇡

              Wie bereits gesagt, müsste man den Bestellvorgang durchspielen, um das herauszufinden. Ich kenne es von anderen Providern: Da musst du während der Bestellung die Rufnummernmitnahme angeben und wählst dann deinen bisherigen Provider aus einer langen Liste aus. An dieser Stelle erfährst du, ob die Mitnahme möglich ist oder nicht. Simon Mobile hat es z. B. so gelöst, weil man für die Rufnummernmitnahme von bestimmten Providern gewisse Rabatte gewährt. Ich wüsste auch nicht, an welcher Stelle man das sonst prüfen sollte.

              Antworten
  3. RoyBer 🌟
    sagt am

    Kommt genauso zur rechten Zeit, sehr guter Tarif, zugeschlagen! Jetzt habe ich erst mal zwei Jahre wieder Ruhe. 👍

    Antworten
  4. Neekau 👋
    sagt am

    Lustig.

    Hab die O2-Version davon letztes Jahr mit klarmobil Tarif für 15€ gebucht.
    Vorteil: jeder Monat kann ich kündigen was bei Vodafone leider nur befristet gilt und dazu bindet sich der Vodafone Kunde an einen Vertrag.

    Antworten

