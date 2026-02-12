Freenet „Black Week Deal“ ist zurück: Unlimited-Tarif für nur 14,99€ mtl. sichern – letzte Chance!

Die Marke freenet bringt ab sofort einen der erfolgreichsten Tarife des letzten Black Friday zurück. Man startet den Unlimited Advanced Tarif im Vodafone-Netz für 14,99 Euro monatlich.

Der Tarif freenet Unlimited Advanced bietet nach Unternehmensangaben eine unlimitierte Nutzung von Daten, Telefonie und SMS mit einer Geschwindigkeit von 5G bis zu 50 Mbit/s. Der reguläre Anschlusspreis entfällt, wodurch der Einstieg ohne zusätzliche Kosten möglich ist. Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate.

Bei freenet reagiert man mit der Aktion vermutlich direkt auf die aktuellen Rabatte bei Vodafone.

Alle wichtigen Tarifdetails auf einen Blick

Highlights des freenet Unlimited Advanced:

Monatlicher Preis: 14,99 Euro

Anschlusspreis: 0 Euro

Netz: Vodafone inkl. 5G mit 50 Mbit/s

FLAT Telefonie & SMS

Rufnummernmitnahme: kostenlos von allen Anbietern außer gleicher freenet-Kombination

Vertragsbeginn: flexibel wählbar

eSIM und MultiSIM für z.B. Tablet oder Smartwatch möglich

Laut Unternehmensangaben ist die Rufnummernmitnahme unkompliziert möglich, wobei Einschränkungen bei gleicher Marke und Netz bestehen könnten. Wichtig wäre noch zu erwähnen, dass man sich die Kündigung frühzeitig vormerken sollte, denn ab dem 25. Monat wird der Tarif deutlich teurer.

Ich finde, dass der Tarif besonders für Kunden interessant ist, die ein klar kalkulierbares Angebot mit unbegrenztem Datenvolumen im Vodafone-Netz suchen, da die Konditionen transparent und die Einstiegshürde niedrig gehalten sind.

