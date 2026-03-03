freenet FUNK: Mit 99 Cent starten

Der Mobilfunkanbieter FUNK senkt den einmaligen Anschlusspreis für Neukunden auf 0,99 Euro.

Nach Angaben des Unternehmens reduziert sich der bisherige Preis von 9,99 Euro deutlich. Ziel sei es, die Einstiegshürde für den volldigitalen Mobilfunktarif weiter zu senken. FUNK versteht sich als erster vollständig digitaler Anbieter in Deutschland und setzt konsequent auf eSIM.

FUNK Tarifdetails: Unlimited mit 5G und eSIM

Der Vertragsabschluss sowie Verwaltung und Service erfolgen ausschließlich über die FUNK-App. Neukunden wählen dort einen Unlimited-Tarif und aktivieren die eSIM innerhalb weniger Minuten. Telefonie und Datennutzung stehen laut Anbieter im 5G Netz von Telefónica bereit.

Die Tarife im Überblick:

Unlimited täglich für 0,99 Euro pro Tag

Unlimited monatlich für 19,99 Euro

Unbegrenztes Datenvolumen und Telefonie Flat

Maximal 300 oder 50 Mbit pro Sekunde je nach Tarif

Einmaliger Anschlusspreis 0,99 Euro

Zusätzlich umfasst das Angebot laut FUNK nun auch Roaming, internationale Verbindungen sowie Service und Sonderrufnummern. Kosten entstehen demnach erst nach Aktivierung entsprechender Optionen.

