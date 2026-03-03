Tarife

freenet FUNK: Mit 99 Cent starten

Autor-Bild
Von
Google News
|

Der Mobilfunkanbieter FUNK senkt den einmaligen Anschlusspreis für Neukunden auf 0,99 Euro.

Nach Angaben des Unternehmens reduziert sich der bisherige Preis von 9,99 Euro deutlich. Ziel sei es, die Einstiegshürde für den volldigitalen Mobilfunktarif weiter zu senken. FUNK versteht sich als erster vollständig digitaler Anbieter in Deutschland und setzt konsequent auf eSIM.

FUNK Tarifdetails: Unlimited mit 5G und eSIM

Der Vertragsabschluss sowie Verwaltung und Service erfolgen ausschließlich über die FUNK-App. Neukunden wählen dort einen Unlimited-Tarif und aktivieren die eSIM innerhalb weniger Minuten. Telefonie und Datennutzung stehen laut Anbieter im 5G Netz von Telefónica bereit.

Die Tarife im Überblick:

  • Unlimited täglich für 0,99 Euro pro Tag
  • Unlimited monatlich für 19,99 Euro
  • Unbegrenztes Datenvolumen und Telefonie Flat
  • Maximal 300 oder 50 Mbit pro Sekunde je nach Tarif
  • Einmaliger Anschlusspreis 0,99 Euro

Zusätzlich umfasst das Angebot laut FUNK nun auch Roaming, internationale Verbindungen sowie Service und Sonderrufnummern. Kosten entstehen demnach erst nach Aktivierung entsprechender Optionen.

Zur freenet FUNK-App →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / freenet FUNK: Mit 99 Cent starten
Weitere Neuigkeiten
Fahren Fahrer Auto
i-Kfz-App jetzt auch für Firmen: Fahrzeugschein per QR-Code
in Dienste
Telefon Telefonie Telefonieren Tarif 3
BIGSIM senkt Tarifpreise radikal: 5 GB für nur 3,49 € – Aktion verlängert!
in Tarife | Update
Amazon 1
Amazon verkauft Retouren jetzt billiger
in News
EnBW setzt auf XCharge für 400-kW-Ladestationen
in Mobilität
BYD Seal: Neuauflage des Elektroautos wird teurer in Deutschland
in Mobilität
„Neuer Benchmark“: Oppo bringt echtes Flaggschiff nach Deutschland
in Smartphones
Xpeng macht mehr Druck bei Elektroautos in Deutschland
in Mobilität
FRITZ!Box 6825 4G feiert Marktstart – kostet 129 Euro
in Hardware
PAYBACK bei dm: Mit Sparkassen-Card jetzt automatisch Punkte sammeln
in Fintech
Amazon
Amazon Frühlingsangebote 2026 angekündigt – bis zu 45 % sparen
in Schnäppchen