FRITZ! präsentiert neue Produkte für 5G, Glasfaser und WLAN Mesh

Die Marke FRITZ! präsentiert auf dem MWC 2026 in Barcelona neue Lösungen für schnelles Internet und vernetztes Zuhause.

FRITZ! zeigt auf dem Mobile World Congress (MWC) 2026 vom 2. bis 5. März seine neuesten Produkte für Glasfaser, 5G und WLAN Mesh.

Zu den vorgestellten Geräten gehört die FRITZ!Box 6835 5G mit Wi-Fi 7, die sowohl stationär als auch mobil Internetgeschwindigkeiten von bis zu 2 GBit/s ermöglicht und über USB-C betrieben werden kann. Ergänzt wird das Portfolio durch die kompakte FRITZ!Box 6825 4G für 4G-Netze, die ebenfalls als Ausfallschutz in bestehenden FRITZ!-Netzen genutzt werden kann.

FRITZ! erweitert sein Glasfaserangebot mit den neuen Modellen FRITZ!Box 5630 XGS und FRITZ!Box 5630 (kennen wir bereits). Sie unterstützen XGS-PON mit bis zu 10 GBit/s beziehungsweise GPON/AON und bieten stabiles Wi-Fi 7 mit bis zu 3,5 GBit/s sowie Multigigabit-LAN-Ports. Das Unternehmen betont laut eigenen Angaben die einfache Bedienung über FRITZ!Apps, VPN-Funktionen und Smart Home Integration.

Neuheiten mit WLAN-Mesh und Ausfallschutz

Wichtige FRITZ!-Neuheiten für schnelles WLAN:

FRITZ!Repeater 6700 Pro : Quadband Wi-Fi 7 mit bis zu 18 GBit/s und 10/2,5 GBit/s LAN

: Quadband Wi-Fi 7 mit bis zu 18 GBit/s und 10/2,5 GBit/s LAN FRITZ!WLAN Stick 6700 : Triband Wi-Fi 7 für Windows-PCs bis 2,8 GBit/s

: Triband Wi-Fi 7 für Windows-PCs bis 2,8 GBit/s FRITZ!-Failsafe: Backup über mobile FRITZ!Box bei Ausfall des Hauptanschlusses

FRITZ! demonstriert zudem verbesserte WLAN-Verwaltung über MyFRITZ!Net und TR-369-Schnittstellen, die es Netzanbietern ermöglichen, Kundenverbindungen aus der Ferne zu optimieren.

Mit dem nächsten FRITZ!OS bereitet das Unternehmen seine Geräte auf Wi-Fi 8 vor, das höhere Geschwindigkeit, niedrigere Latenzen und bessere Stromeffizienz verspricht.

Die bisher bekannten Eckdaten bzw. Features der vorgestellten Geräte findet ihr nachfolgend:

FRITZ!Box 5630 XGS und FRITZ!Box 5630

Leistungsstarker integrierter Router zum direkten Einsatz am Glasfaseranschluss

FRITZ!Box 5630 XGS: Unterstützt den Standard XGS-PON für Tarife mit bis zu 10 GBit/s

FRITZ!Box 5630: Unterstützt die Standards GPON bis 2,5 GBit/s, AON bis 1 GBit/s

Am Glasfasermodem (ONT) mit 2,5 GBit/s (WAN) einsetzbar

Wi-Fi 7: 2 x 2 auf 5 GHz und 2,4 GHz

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s

WLAN-Mesh für die nahtlose Integration von mobilen Geräten, flächendeckende und stabile Verbindungen

FRITZ!Box 5630 XGS: 1 x 10-GBit/s-WAN/LAN- und 3 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

FRITZ!Box 5630: 1 x 2,5-GBit/s-WAN/LAN- und 3 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

1 x USB 3.0 für Speichermedien und Drucker

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE

FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

FRITZ!Box 6835 5G

Kompakter WLAN-Router für Mobilfunk über 5G, 4G im Download bis zu 2 GBit/s und im Upload bis zu 900 MBit/s

Wi-Fi 7: 2 x 2 auf 5 GHz und 2,4 GHz

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s

1 x 2,5 Gigabit- und 1 x 1 Gigabit-LAN-Anschluss für die Anbindung von Notebook, Smart TV etc.

Mobilfunk über 5G gemäß 3GPP Release 16 mit 5-facher 5G Carrier Aggregation (4 x 4 MIMO)

Unterstützung von 5G Standalone und 5G Non Standalone

5G-Band-Support: n1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 75, 76, 77, 78

Mobilfunk über 4G gemäß LTE Advanced Pro Kategorie 20 mit 6-facher 4G/LTE Carrier Aggregation (4 x 4 MIMO)

4G-Band-Support: B1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43 (alle 4 x 4 MIMO)

Ausrichthilfe zur optimalen Positionierung des Geräts gegenüber der Mobilfunkzelle

Unterstützung für Dynamic Spectrum Sharing (DSS)

1 x Nano-SIM-Slot, ESIM

Stromversorgung über USB-C, auch mit USB-C-Powerbank nutzbar

FRITZ!OS: mit Mesh, Kindersicherung, WLAN-Gastzugang, MyFRITZ! u. v. m.

Internetzugang auch über WLAN-Hotspots oder via WAN/LAN-1 an ONT, DSL-Modem oder Router

Ausfallschutz für den Internetzugang via WLAN/LAN auf das interne Mobilfunkmodem, perfekt geeignet auch als Ausfallschutzgerät an einer FRITZ!Box für DSL, Kabel oder Glasfaser

FRITZ!Box 6825 4G

Kompakter WLAN-Router für Mobilfunk über 4G, bis 300 MBit/s im Download und 50 MBit/s im Up-load

Wi-Fi 6 bis 600 MBit/s (2,4 GHz)

1 x Gigabit-LAN-Anschluss für Computer, Fernseher und andere Netzwerkgeräte

Mobilfunk über 4G gemäß 3GPP Release 10 mit LTE Advanced Kategorie 6, 2-facher 4G/LTE Carrier Aggregation und 2 x 2 MIMO

4G/LTE-Modem mit Multibandunterstützung (FDD): Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 32

4G/LTE-Modem mit Multibandunterstützung (TDD): Band 38, 40 und 41

UMTS/HSPA+-Modem mit Triband-Unterstützung: Band 1, 5 und Band 8

1 x Nano-SIM-Slot

Stromversorgung über USB-C, auch mit USB-C-Powerbank nutzbar

Perfekt geeignet als Ausfallschutzgerät an einer FRITZ!Box für DSL, Kabel oder Glasfaser

Internetzugang auch über WLAN-Hotspots

FRITZ!OS: mit Mesh, Kindersicherung, WLAN-Gastzugang, MyFRITZ! u. v. m.

FRITZ!Repeater 6700 Pro

Quadband-WLAN-Repeater vergrößert die WLAN-Reichweite

Unterstützt WLAN Mesh

Wi-Fi 7 Triband: 2 x 2 auf 6 GHz, 4 x 4 auf 5 GHz, 4 x 4 auf 5 GHz und 2 x 2 auf 2,4 GHz (2 Funkmo-dule bei 5 GHz)

WLAN-Geschwindigkeit: 6 GHz: 5760 MBit/s; 5 GHz: 5760 MBit/s; 5 GHz: 5760 MBit/s; 2,4 GHz: 688 MBit/s: Gesamtdatenrate bis zu 18 GBit/s

1 x 10-GBit/s- und 1 x 2,5 GBit/s LAN-Port für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte

Übernimmt automatisch Namen und Passwort des bestehenden WLANs (an jedem WLAN-Router via WPS)

An jedem WLAN-Router einsetzbar

FRITZ!App WLAN unterstützt bei der Positionierung im Haus

FRITZ!WLAN Stick 6700