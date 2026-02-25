FRITZ! präsentiert neue Produkte für 5G, Glasfaser und WLAN Mesh
Die Marke FRITZ! präsentiert auf dem MWC 2026 in Barcelona neue Lösungen für schnelles Internet und vernetztes Zuhause.
FRITZ! zeigt auf dem Mobile World Congress (MWC) 2026 vom 2. bis 5. März seine neuesten Produkte für Glasfaser, 5G und WLAN Mesh.
Zu den vorgestellten Geräten gehört die FRITZ!Box 6835 5G mit Wi-Fi 7, die sowohl stationär als auch mobil Internetgeschwindigkeiten von bis zu 2 GBit/s ermöglicht und über USB-C betrieben werden kann. Ergänzt wird das Portfolio durch die kompakte FRITZ!Box 6825 4G für 4G-Netze, die ebenfalls als Ausfallschutz in bestehenden FRITZ!-Netzen genutzt werden kann.
FRITZ! erweitert sein Glasfaserangebot mit den neuen Modellen FRITZ!Box 5630 XGS und FRITZ!Box 5630 (kennen wir bereits). Sie unterstützen XGS-PON mit bis zu 10 GBit/s beziehungsweise GPON/AON und bieten stabiles Wi-Fi 7 mit bis zu 3,5 GBit/s sowie Multigigabit-LAN-Ports. Das Unternehmen betont laut eigenen Angaben die einfache Bedienung über FRITZ!Apps, VPN-Funktionen und Smart Home Integration.
Neuheiten mit WLAN-Mesh und Ausfallschutz
Wichtige FRITZ!-Neuheiten für schnelles WLAN:
- FRITZ!Repeater 6700 Pro: Quadband Wi-Fi 7 mit bis zu 18 GBit/s und 10/2,5 GBit/s LAN
- FRITZ!WLAN Stick 6700: Triband Wi-Fi 7 für Windows-PCs bis 2,8 GBit/s
- FRITZ!-Failsafe: Backup über mobile FRITZ!Box bei Ausfall des Hauptanschlusses
FRITZ! demonstriert zudem verbesserte WLAN-Verwaltung über MyFRITZ!Net und TR-369-Schnittstellen, die es Netzanbietern ermöglichen, Kundenverbindungen aus der Ferne zu optimieren.
Mit dem nächsten FRITZ!OS bereitet das Unternehmen seine Geräte auf Wi-Fi 8 vor, das höhere Geschwindigkeit, niedrigere Latenzen und bessere Stromeffizienz verspricht.
Die bisher bekannten Eckdaten bzw. Features der vorgestellten Geräte findet ihr nachfolgend:
FRITZ!Box 5630 XGS und FRITZ!Box 5630
- Leistungsstarker integrierter Router zum direkten Einsatz am Glasfaseranschluss
- FRITZ!Box 5630 XGS: Unterstützt den Standard XGS-PON für Tarife mit bis zu 10 GBit/s
- FRITZ!Box 5630: Unterstützt die Standards GPON bis 2,5 GBit/s, AON bis 1 GBit/s
- Am Glasfasermodem (ONT) mit 2,5 GBit/s (WAN) einsetzbar
- Wi-Fi 7: 2 x 2 auf 5 GHz und 2,4 GHz
- WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s
- WLAN-Mesh für die nahtlose Integration von mobilen Geräten, flächendeckende und stabile Verbindungen
- FRITZ!Box 5630 XGS: 1 x 10-GBit/s-WAN/LAN- und 3 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s
- FRITZ!Box 5630: 1 x 2,5-GBit/s-WAN/LAN- und 3 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s
- 1 x USB 3.0 für Speichermedien und Drucker
- Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)
- Smart Home über DECT ULE
- FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.
FRITZ!Box 6835 5G
- Kompakter WLAN-Router für Mobilfunk über 5G, 4G im Download bis zu 2 GBit/s und im Upload bis zu 900 MBit/s
- Wi-Fi 7: 2 x 2 auf 5 GHz und 2,4 GHz
- WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s
- 1 x 2,5 Gigabit- und 1 x 1 Gigabit-LAN-Anschluss für die Anbindung von Notebook, Smart TV etc.
- Mobilfunk über 5G gemäß 3GPP Release 16 mit 5-facher 5G Carrier Aggregation (4 x 4 MIMO)
- Unterstützung von 5G Standalone und 5G Non Standalone
- 5G-Band-Support: n1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 75, 76, 77, 78
- Mobilfunk über 4G gemäß LTE Advanced Pro Kategorie 20 mit 6-facher 4G/LTE Carrier Aggregation (4 x 4 MIMO)
- 4G-Band-Support: B1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43 (alle 4 x 4 MIMO)
- Ausrichthilfe zur optimalen Positionierung des Geräts gegenüber der Mobilfunkzelle
- Unterstützung für Dynamic Spectrum Sharing (DSS)
- 1 x Nano-SIM-Slot, ESIM
- Stromversorgung über USB-C, auch mit USB-C-Powerbank nutzbar
- FRITZ!OS: mit Mesh, Kindersicherung, WLAN-Gastzugang, MyFRITZ! u. v. m.
- Internetzugang auch über WLAN-Hotspots oder via WAN/LAN-1 an ONT, DSL-Modem oder Router
- Ausfallschutz für den Internetzugang via WLAN/LAN auf das interne Mobilfunkmodem, perfekt geeignet auch als Ausfallschutzgerät an einer FRITZ!Box für DSL, Kabel oder Glasfaser
FRITZ!Box 6825 4G
- Kompakter WLAN-Router für Mobilfunk über 4G, bis 300 MBit/s im Download und 50 MBit/s im Up-load
- Wi-Fi 6 bis 600 MBit/s (2,4 GHz)
- 1 x Gigabit-LAN-Anschluss für Computer, Fernseher und andere Netzwerkgeräte
- Mobilfunk über 4G gemäß 3GPP Release 10 mit LTE Advanced Kategorie 6, 2-facher 4G/LTE Carrier Aggregation und 2 x 2 MIMO
- 4G/LTE-Modem mit Multibandunterstützung (FDD): Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 32
- 4G/LTE-Modem mit Multibandunterstützung (TDD): Band 38, 40 und 41
- UMTS/HSPA+-Modem mit Triband-Unterstützung: Band 1, 5 und Band 8
- 1 x Nano-SIM-Slot
- Stromversorgung über USB-C, auch mit USB-C-Powerbank nutzbar
- Perfekt geeignet als Ausfallschutzgerät an einer FRITZ!Box für DSL, Kabel oder Glasfaser
- Internetzugang auch über WLAN-Hotspots
- FRITZ!OS: mit Mesh, Kindersicherung, WLAN-Gastzugang, MyFRITZ! u. v. m.
FRITZ!Repeater 6700 Pro
- Quadband-WLAN-Repeater vergrößert die WLAN-Reichweite
- Unterstützt WLAN Mesh
- Wi-Fi 7 Triband: 2 x 2 auf 6 GHz, 4 x 4 auf 5 GHz, 4 x 4 auf 5 GHz und 2 x 2 auf 2,4 GHz (2 Funkmo-dule bei 5 GHz)
- WLAN-Geschwindigkeit: 6 GHz: 5760 MBit/s; 5 GHz: 5760 MBit/s; 5 GHz: 5760 MBit/s; 2,4 GHz: 688 MBit/s: Gesamtdatenrate bis zu 18 GBit/s
- 1 x 10-GBit/s- und 1 x 2,5 GBit/s LAN-Port für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte
- Übernimmt automatisch Namen und Passwort des bestehenden WLANs (an jedem WLAN-Router via WPS)
- An jedem WLAN-Router einsetzbar
- FRITZ!App WLAN unterstützt bei der Positionierung im Haus
FRITZ!WLAN Stick 6700
- Wi-Fi 7 für alle Windows Notebooks und PC (Windows 11, 10)
- Triband-WLAN, 2 x 2 auf 6, 5 und 2,4 GHz
- WLAN-Geschwindigkeit: 5 und 6 GHz: bis zu 2.880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)
- An jedem WLAN-Router einsetzbar
Klingt interessant, aber was heißt hier vorbereiten auf wifi 8?