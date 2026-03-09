FRITZ! zeigt neues Heizkörperthermostat und FRITZ!Box Matter-Integration

FRITZ! stellt auf der Light + Building 2026 ein neues Heizkörperthermostat sowie die Matter-Integration vor.

Vom 8. bis 13. März 2026 präsentiert FRITZ! auf der Messe in Frankfurt am Main zwei zentrale Neuheiten: den kompakten Heizkörperregler FRITZ!Smart Thermo 303 und die geplante Unterstützung des Smart-Home-Standards Matter für die FRITZ!Box 5690 Pro. Laut Unternehmensangaben soll die Matter-Funktion in Kürze im Rahmen eines FRITZ! Labors für alle Nutzer zum Testen verfügbar sein.

Der FRITZ!Smart Thermo 303 ergänzt laut FRITZ! das bestehende Thermostat-Angebot um ein besonders kompaktes Modell, das auch schwer zugängliche Heizkörperventile steuern kann. Dank eines zusätzlichen Schutzes vor Demontage eigne er sich laut Hersteller auch für öffentlich zugängliche Bereiche wie Bildungseinrichtungen oder Unternehmen. Die Einrichtung erfolgt über die FRITZ!App Smart Home.

Matter-Integration und Energieeffizienz im Mittelpunkt

Die Matter-Unterstützung für die FRITZ!Box 5690 Pro soll Nutzern ermöglichen, FRITZ!-Geräte und kompatible Produkte anderer Hersteller in ein gemeinsames Netzwerk einzubinden. Laut Unternehmensangaben sind dabei Sprachsteuerungen wie Apple Home, Google Home und Amazon Alexa angebunden. Daneben zeigt FRITZ! Produkte zur Energieüberwachung, darunter den Stromsensor FRITZ!Smart Energy 250 und smarte Steckdosen.