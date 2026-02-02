FRITZ!Box 4630 mit Wi-Fi 7 startet in den Markt

Die FRITZ!Box 4630 bietet ab sofort schnelles Wi-Fi 7 für moderne Heimnetzwerke und Smart-Home-Anwendungen.

Die FRITZ!Box 4630 richtet sich als Einstiegsmodell an Nutzer mit Glasfasermodem und ermöglicht Internetgeschwindigkeiten von bis zu 2,5 GBit/s über den WAN-Port.

Dank der 2×2-Antennenkonfiguration bei 5 GHz und 2,4 GHz sind WLAN-Bandbreiten von bis zu 3,5 GBit/s möglich. Die Wi-Fi-7-Technologie unterstützt Multi Link Operation, sodass mehrere WLAN-Verbindungen gleichzeitig betrieben werden können.

Zusätzlich bietet das Gerät einen 2,5-Gigabit-LAN-Port, zwei Gigabit-LAN-Ports, USB 3.0, eine VoIP-Telefonanlage und eine DECT-Basisstation für Smart-Home-Geräte.

Die FRITZ!Box 4630 ist laut Hersteller ab sofort für 169 Euro erhältlich.

Vernetzung und Smart-Home-Integration

Die FRITZ!Box 4630 fungiert als zentrale Steuerungseinheit für das Heimnetz und integriert über WLAN Mesh weitere FRITZ!Repeater oder Access Points. Mit der MyFRITZ!App lässt sich das Gerät einfach einrichten und verwalten.

Die integrierte Telefonanlage unterstützt sowohl Festnetztelefone als auch Smartphones, während Smart-Home-Geräte über die DECT-Basisstation eingebunden werden.

FRITZ!Box 4630 Eckdaten

WLAN-Router für Glasfasermodem (ONT) mit bis zu 2,5 Gbit/s

WLAN Mesh, 2 × 2, auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)

1 × 2,5-GBit/s-WAN, 1 × 2,5-GBit/s LAN-Anschluss und 2 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

1 x USB 3.0 für Mobilfunksticks sowie Speichermedien und Drucker

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE

FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Zur FRITZ!Box 4630 →

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.