Firmware und OS

FRITZ!OS 8.20 landet auf der FRITZ!Box 7583 (VDSL)

Autor-Bild
Von
|
Avm Fritzbox 7583

Das Unternehmen FRITZ! hat heute ein neues Update für die FRITZ!Box 7583 sowie 7583 VDSL veröffentlicht.

Mit FRITZ!OS 8.20 erhalten Nutzer zahlreiche neue Funktionen, darunter einen Online-Monitor, der die Internetnutzung einzelner Geräte grafisch aufschlüsselt. Die neue Version bringt auch Erweiterungen im Smart-Home-Bereich. Jetzt lassen sich Routinen auslösen und weitere Gerätefunktionen nutzen. Die überarbeitete FRITZ!NAS-Freigabe ermöglicht das einfache Teilen einzelner Ordner, beispielsweise für den Austausch von Fotos.

Auch die Benutzerführung der Kindersicherung wurde überarbeitet, sodass Zugangsprofile und zugehörige Geräte besser zugeordnet werden können.

Fallback-Feature „FRITZ! Failsafe“ mit dabei

Zudem beinhaltet das Update die automatische Fallback-Funktion „FRITZ! Failsafe“, die bei Ausfall der Hauptverbindung auf eine alternative Verbindung, beispielsweise Mobilfunk, umschaltet.

Darüber hinaus lässt sich der Stromverbrauch der FRITZ!Box durch Energy Efficient Ethernet gezielt senken. Dabei sind WAN- und LAN-Anschlüsse jetzt separat konfigurierbar.

Ihr erhaltet das Update wie gewohnt, wenn die Auto-Update-Funktion gewählt wurde, oder nach einem Klick auf „Update starten“ auf der Benutzeroberfläche „fritz.box“. Alternativ könnt ihr das Firmware-File auch vom FTP-Server von AVM laden und manuell installieren.

FRITZ!Box 6690 Pro angekündigt

Die IFA steht vor der Tür und somit gibt es auch aus dem Hause FRITZ! (ehemals AVM) wieder einige Neuigkeiten…

28. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / FRITZ!OS 8.20 landet auf der FRITZ!Box 7583 (VDSL)
Weitere Neuigkeiten
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung One UI 8 (Android 16): Beta-Phase steht kurz vor dem Abschluss
in Firmware und OS
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen setzt auf KI-gestützte Produktion – so verändern sich alle Werke weltweit
in Marktgeschehen
Waipu Tv
waipu.tv macht Fernsehen und Disney+ unschlagbar günstig
in Schnäppchen | Update
Amazon 1
Amazon veranstaltet erste Second Chance Deal Days
in News
Wetter Regen Gewitter
Deutsche Versicherer warnen vor Folgen des Klimawandels
in Marktgeschehen
Doktor Sim Dr Sim
DR.SIM streicht Anschlusspreis in allen Tarifen
in Tarife | Update
FRITZ!Box 7630 und 4630 mit Wi-Fi 7 angekündigt
in Hardware
FRITZ!Box 6825 4G und FRITZ!WLAN Stick 6700 angekündigt
in Hardware
FRITZ!Box 6690 Pro angekündigt
in Hardware
Skoda Enyaq Rs Race 1
Zulassungszahlen im EU-Automarkt: Elektro und Hybrid steigen
in Mobilität