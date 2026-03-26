FRITZ!OS 8.25: Dieses Update behebt nervige WLAN-Probleme

Der Router-Hersteller FRITZ! veröffentlicht FRITZ!OS 8.25 für die FRITZ!Box 7590 und 7590 AX mit zahlreichen Fehlerbehebungen.

Das Update adressiert laut Unternehmensangaben vor allem Probleme im Bereich Internetverbindungen und Kindersicherung. Unter anderem wurde ein Fehler behoben, bei dem sich berechtigte Geräte nicht automatisch im WLAN anmeldeten. Auch die Anzeige von Verbindungsstatus und Zugangsprofilen wurde korrigiert.

Im Heimnetz beseitigt die neue Version mehrere Darstellungsfehler, etwa falsch zugeordnete Gerätenamen oder fehlerhafte IP-Anzeigen bei Repeatern. Zusätzlich wurden die Stabilität und die Update-Routine verbessert, insbesondere bei langsamen Internetverbindungen.

FRITZ!OS 8.25 verbessert Stabilität und Netzwerkfunktionen

Wichtige Änderungen im Überblick

Das sind die zentralen Anpassungen laut FRITZ!:

Fehlerbehebungen bei WLAN, Priorisierung und Online-Monitor

Optimierungen bei Kindersicherung und Zeitplänen

Verbesserte IPv6-Unterstützung und Ausfallschutz

Stabilitätsverbesserungen im System und bei Updates

Darüber hinaus wurden Anpassungen an der Telefonie vorgenommen, etwa für Netze der Deutschen Telekom. Neue Stammzertifikate für verschlüsselte Verbindungen wurden ebenfalls integriert. Die Einrichtung internationaler Geräte wurde vereinfacht und benötigt keinen Neustart mehr.

FRITZ!OS 8.25 ist ein typisches Wartungsrelease, das weniger neue Funktionen als vielmehr spürbare Verbesserungen im Alltag bringen soll. Gerade die vielen kleinen Korrekturen können die Nutzung deutlich stabiler machen.

Das Update kann ab sofort installiert werden. Ihr erhaltet das Update wie gewohnt, wenn die Auto-Update-Funktion gewählt wurde, oder nach einem Klick auf „Update starten“ auf der Benutzeroberfläche „fritz.box“. Alternativ könnt ihr die Firmware-Datei auch vom FTP-Server von FRITZ! laden und manuell installieren.